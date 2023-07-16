Komşuların çığlığı 2 kişi ölümden kurtardı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangın sırasında namaz kıldıkları öğrenilen çift, komşularının yardım çığlıkları sayesinde evden çıkarak kurtuldu.
Yangın saat 14.00 sıralarında kırsal Mahmudiye Mahallesindeki İsmail Günere (65) ait tek katlı evde çıktı.
Evden alevler yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
NAMAZ KILIYORLARMIŞ
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında evde maddi hasar oluşurken, yangın sırasında namaz kılan İsmail Güner ve eşinin, yangını fark etmediği, komşularının yardım çığlıkları üzerine evden çıktığı öğrenildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İlk incelemeye göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, jandarma inceleme başlattı. (DHA)