Kongreye İmamoğlu’nun sözleri damga vurdu: Taşları temizleyelim…

CHP İstanbul İl Kongresi’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken mesaj... Parti yönetimine yönelik eleştirileri bir saldırı olarak yorumlamanın doğru olmadığını düşündüğünü belirten İmamoğlu, "Bu yolculukta önümüzdeki taşları temizleyin. Ayağımıza taş değmesin. Taşları temizleyelim, yola çıkalım, yolumuz açık olsun, yolumuz iktidar olsun" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. Kongrede genel merkezin desteklediği aday eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanlığı için yarışıyor. Kongrede 655 delege oy kullanarak 196 kurultay delegesi de seçecek.

Adaylar, kongre divan başkanlığına eski CHP milletvekili Çetin Soysal’ı önerdiler. Divan başkanlığına Çetin Soysal seçildi ve kongre başladı.

BLOK LİSTE KARARI ALINDI

Soysal, tüzük gereği çarşaf liste ile seçim yapılması gerektiğini ancak divana blok liste önergesi gelirse oylanacağını söyledi. İki adayın da önergesi doğrultusunda blok liste ile oylama yapılması karara bağlandı. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongreye gönderdiği kutlama mesajı okundu. Çalışma raporu ve hesap raporlar oya sunularak ibrası kabul edildi.

Ardından konuşmalara geçildi. Başkanlık için yarışan Canpolat ve Çelik'e başarılar dileyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

– Önemli günlerden geçiyoruz. CHP olarak 100'üncü yılımızı kutladık. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ün yılını kutladık. Bu günlerin önemini bize unutturmaya çalıştılar. İstiklal mücadelesini yok saymaya çalıştılar. 29 Ekim 2023'te cumhuriyetimizin 100'ünü yılını hep birlikte kutlayacağız. Bin yaşa cumhuriyet. Bu tarihler, bizi biz yapan, gurur duyduğumuz başarıların tarihidir. Elbette daha mutlu, gururlu yaşamak isterdik. Ama başaracağız ve asla vazgeçmeyeceğiz.

– CHP tarihsel olarak büyük bir davanın sarsılmaz bir mücadele azminin ve mazlum dünya halklarına ilham olmuş ulusal bir zaferin adıdır. Hepimizin asli görevi, partimizin tarihi rolünü hatırlayarak yenilenmesi ve güçlenmesi için çalışmaktır. Bugün Ortadoğu'da yeniden çok kötü günler yaşanıyor. CHP'nin bu ülkedeki varlığı kendine miras bırakılmış olan ‘yurtta sulh cihanda sulh'… İktidarda CHP olsa ne kuzeyinde ne güneyinde savaş olur. Siz sadece CHP delegesi olduğunuzu düşünmeyin. İstanbul'un, Türkiye'nin ve yakın coğrafyasının kaderinin elinizde olduğunu unutmayın” dedi.

– Bizler Türkiye demokrasi tarihinin en büyük mücadelesini vererek 806 bin oy farkı ile hep birlikte yeniden kazandık. 2019 seçimleri başta CHP'liler olmak üzere Türkiye demokratlarının ortak gururu ve başarısıdır. Pandemi ve iktisadi kriz hukuk dışı ahlak dışı engellemeleri yaşadık. Bunları bahane olarak kullanmadık, kimseyi aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. Belediyemiz İstanbul tarihinin ilk öğrenci yurtlarını, kreşleri açtı. Kamucu, halkçı sosyal demokrat belediyecilik bu değil midir? Yurtlar bir takım dernek ve vakıflara teslim edilmiyor. Hadi işine git diyeceğim ama işi gücü yok… Siyaset aile mesleği değildir kendini adama işidir. 4.5 yılda 5 bin öğreniciye yurt yapan anlayış İstanbul'da 25 yıl iktidar olsa neler yapar neler.

“PARTİ OLARAK KONUŞMAMIZ GEREKENLER VAR”

– Parti olarak elbette konuşmamız gerekenler var. Pek çok vatandaşımız tarafından uzunca bir süredir iktidar olma ve ülkeyi yönetme hevesinden, kararlılığına ne yazık ki karşılık veremeyen bir parti olarak görülüyoruz. Her birimiz kurucu genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her şartta mücadele eden, hedefe ulaşmak için sürekli yeni yollar arayan, icraatçı, projeci ve tutkulu vatan sevgisini aynı yoğunlukta taşımak, aynı enerjiyi sergilemek zorundayız.

– Bu ülkenin geleceği ve bu aziz halkın refahı için, içine düştüğümüz bu zor durumdan bir an önce kurtulmak zorundayız. Parti yönetimine yönelik eleştirileri bir saldırı olarak yorumlamanın asla doğru olmadığını düşünüyorum. Parti içi demokrasiyi, bölünme ve parçalanma riskiymiş gibi göstermenin asla doğru olmadığını düşünüyorum.

– Parti içinde sanki ötekiler ve düşmanlar varmış gibi davranmanın ve propagandanın asla yeri yoktur. Bunlar bize yakışan veya bize fayda sağlayacak şeyler değildir. Bunlar bizim mücadele ettiğimiz yaklaşımlardır.

– Birilerini işaret edip, düşmanlaştırmaya çalışanlar CHP'nin 100 yıllık mücadelesine kötülük yaparlar. Parti hukukuna uygun olarak, şeffaf bir biçimde bu partiye üye olmuş, görev üstlenmiş ve mücadele etmiş herkese bu partide yer vardır.

– Kendi iradesi ve gönüllü emeğiyle bu partiye ve bu partinin mücadelesine destek vermek üzere katılan hiçbir üye ayrıma tabi tutulamaz.

– Bu ülkenin modern, özgür, demokrat ve müreffeh bir ülke olması için saflarımıza katılan herkese bu partide yer vardır. Bundan sonra da olacaktır.

– Farklılıklara saygı göstererek bir arada yaşama ve çalışma kültürünü önce partimizde sergileyerek halkımıza örnek olmalıyız.

“MİLLET, CHP'DEN İKTİDAR OLMASINI BEKLİYOR”

– Hayatım boyunca defalarca gerçekleştiğini gördüğüm bir sırrı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu millet Türkiye'yi zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye'yi inşa edecek bir seçeneği gördüğünde, tereddüt etmeden iktidara taşır.

– İşte bu millet, CHP'den iktidar olmasını istiyor. İşte bizlerin görmezden gelemeyeceği ulusal ihtiyaç budur.

– Bununla birlikte iki görev daha veriyor. Birincisi sıçrayarak kalkınma devrimini gerçekleştirme ve ülkemizi zenginleştirme görevidir. İkincisiyse zenginliğimizi adil paylaşacağımız çoğulcu bir demokrasi ve sosyal bir devleti inşa etme görevidir. Bunu yaratmanın yolu ülkenin tüm vatanseverlerini birleştiren yeni, kapsayıcı ve güçlü bir vizyonun hikâyesini yazmaktır.

– Türkiye'nin çoğulcu demokrasiye ve sıçrayarak kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken değişmeye ve bunun için yeni bir hikayeye ihtiyacı var.

– Bunun için CHP'yi seçimlerden sonra kaybeden ve üzüntüden başı öne eğik üyelerinin olduğu bir parti olmaktan çıkarıp sürekli kazanan ve halkçı politikalar uygulayan devrimci parti yapmamız şarttır.

“İSTANBUL'U KAZANACAĞIZ”

– Biz bugün burada partimizi yenilemek ve ayağa kaldırmak için birlikteyiz. Biz, vakti geldiğinde yenilenme için gereken enerji ve cesareti göstermeyi bilen bir partiyiz. Partimizi yenilerken birilerini dışlayan anlayış bizim anlayışımız olmaz.

– Buradan birleşerek çıkacağız. Buradan güçlenerek çıkacağız. Bu amaçlar için hepinizi, hep birlikte, omuz omuza çalışmaya davet ediyorum.

– Şuna inanın, İstanbul'u kazanacağız. İstanbul'daki 39 ilçenin tamamında iddia koyacağız. En az 30 ilçede çok daha büyük bir iddia koyacağız ve kazanacağız.

– Birlikte İstanbul İttifakını kuracağız. Bu yolculuk, zafere giden bir yolculuktur.

– Bu yolculuğun sonunda CHP kazanacak. Ama bu yolculuğun sonunda millet kazanacak.

– CHP'nin her bir üyesi, her bir seçmeni sonuçta milletin kazanacağını bilerek çalışacak. İlk işimiz Mart 2024'te yerel seçimlerde Türkiye çapında yeni bir zafere imza atmaktır. Ülkemizin dört bir yanında çok daha fazla belediyeyi kazanmaktır.

“ÖNÜMÜZDEKİ TAŞLARI TEMİZLEYİN”

– Arkasından da 2028'de Cumhurbaşkanlığını kazanıyoruz. 2029 yerel seçimlerinde çok daha büyük başarılara imza atıyoruz. Hedefimiz budur. Bu tarihleri hepimiz zihnimize kazıyalım.

– Bu yolculukta önümüzdeki taşları temizleyin. Ayağımıza taş değmesin. Taşları temizleyelim, yola çıkalım, yolumuz açık olsun yolumuz iktidar olsun.

O İSİM ÇIKINCA GERGİNLİK YAŞANDI

Kongrede, Ekrem İmamoğlu ile daha önce temel atma töreninde vatandaşlara katılım için gereken duyuruyu yapmadığı için tartışma yaşayan Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşmak için kürsüye çıktığında salon gerildi.

Yaşanan olayı anlatan Avseren kendisinin de eksikleri bulunduğunu, özeleştiri yaptığını belirterek “Protokolden arandım kreş açılışı olacağı söylendi, başka bir şey söylenmedi. İmamoğlu'nu karşılayın dendi. Eksiklerim olabilir ama bana protokol esasları bildirilmedi. Basın karşısında kendileri kadar deneyimli olmamama rağmen polemiğe girmeyelim dememe rağmen devam etti. Günlerce troller üstümde tepindi. Ben CHP ferdi, örgüt emekçisiyim. Lütfen örgüt emekçilerine herkes saygı duysun. CHP örgütü önünde şunun sözünü veriyorum; diğer ilçe başkanları ne kadar çalışırsa ben 10 kat fazla çalışacağım. Problem varsa bu hepimizin sorunu. CHP Genel Başkanı'nı tartıştırmayalım” dedi.

YUHALADILAR

Konuşma boyunca balkon bölümünde bulunan gençlik kolları üyeleri yuhalayarak Avseren’i protesto etti ve kendi aralarında da itiş kakış yaşadılar. Gençler arasında çıkan kavgaya sona erdirmek için divan başkanı Çetin Soysal uyarıda bulundu. Salon sakinleşmeyince il başkanlığı için aday olan Özgür Çelik ve Cemal Canpolat ayrı ayrı söz alarak gençleri uyardı. Her iki aday da kongrelerin, CHP için demokrasi şöleni olduğunu belirterek “Parti kültürüne uygun davranalım. Biz kol kola sarılarak çıkacağız buradan” mesajı verdiler.

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