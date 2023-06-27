Konser sırası cinayetinde tutuklama kararı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir AVM'de konser kuyruğunda iki grup arasında çıkan, Doğan Çatal'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin H.Ş. (17) tutuklandı.

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İzmir’de 24 Haziran akşamı Karşıyaka ilçesindeki bir AVM’de meydana geldi. AVM’nin 3’üncü katında bulunan bir iş yerinde Emirhan Çakalın rap konseri için gelenler kapı önünde kuyruk oluşturdu. Kuyrukta, iki grup arasında sıra kavgası çıktı. Kavgada, Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklandı.

2 KİŞİ SERBEST KALDI 1 KİŞİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan Çatala olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı ambulanslarla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Çatal, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli olarak C.C.A. (18), T.T. (18) ve H.Ş.yi (17) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından C.C.A. ve T.T. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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