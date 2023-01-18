Köprüde savrulmasın diye motosikletliye kalkan oldular

İstanbul'da etkili olan lodos bir motosikletliye zorlu anlar yaşattı. Araçlarıyla lodosa kalkan olan sürücüler motosikletliye köprüden geçişi boyunca eşlik etti.

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İstanbul’da etkili olan lodos en çok motosikletlileri zorluyor. Şiddetli rüzgarın daha çok hissedildiği köprülerden geçmek ise motosikletliler için zorlu bir süreç.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçerken savrulan motosikletlinin yardımına iki sürücü yetişti. Araçlarıyla lodosa kalkan olan sürücüler motosikletliye köprüden geçişi boyunca eşlik etti. O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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