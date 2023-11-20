KPSS’siz memur olan AKP’li, belediye başkanlığı için istifa etti

Tunceli'nin AKP'li eski Çemişgezek Belediyesi Meclis Üyesi ve AKP Tunceli İl Başkan Yardımcısı İbrahim Enes Somyürek, istisnai kadroyla Elazığ Valiliği özel kalem müdürlüğüne atanarak memur yapılmıştı. Somyürek, AKP’den Çemişgezek belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'nin AKP'li Çemişgezek Belediyesi eski meclis üyesi ve AKP Tunceli İl Başkan Yardımcısı İbrahim Enes Somyürek, AKP'li Mazgirt ilçe belediyesine muhasebe büro elemanı olarak işe alınmış sonrasında ise geçici görevlendirmeyle DSİ'ye geçmişti. Geçen yıl ise tepkilere rağmen istisnai kadroyla Elazığ Valiliği özel kalem müdürlüğüne atanarak memur yapılmıştı.

AKP’DE YÖNETİCİ OLDU YÜKSELİŞİ HIZLADI

İbrahim Enes Somyürek, 2018 yılında AKP Çemişgezek İlçe Başkanı oldu. 2019 yerel seçimlerinde AKP Çemişgezek Belediye Meclisi Üyeliği’ne seçildi. 2021 yılında AKP Tunceli İl Başkanlığı’na Sercan Özaydın'ın atanması ile birlikte AKP Tunceli İl Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Hukuk işlerinden sorumlu il başkan yardımcılığı görevine getirilen ve aynı zamanda Çemişgezek Belediye Meclis Üyeliği görevini de sürdürmeye devam etti.

AKP'li Mazgirt Belediyesi’nde muhasebe servisinde büro elemanı olarak işe başlayan Somyürek, geçici görevle Tunceli DSİ il müdürlüğü geçti. DSİ görevinden sonra istisnai kadroyla Elazığ Valiliği özel kalem müdürlüğüne geçirildi.

ADAY OLMAK İÇİN İSTİFA ETTİ

AKP'ye yönetici olması sonrasında hızla yükselen Somyürek, Elazığ Valiliği’ndeki görevinden istifa etti. Somyürek'in 2024 yerel seçimlerinde Çemişgezek Belediye Başkan Aday Adayı olmak için istifa ettiği öğrenildi.

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