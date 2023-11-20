LGBT flamasına ‘yasak’ müdahalesi…

İzmir Barosu’nun 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’nde düzenledikleri basın açıklaması, LGBTİ+ flamasının yasak olduğu gerekçesiyle polis tarafından engellenmek istendi. Açıklama yapan gruba, “Toplumun duyarlılığını da düşünmeniz gerek. Bayrağa müsaade edemeyiz, topluma kötü örnek olamazsınız” denilerek müdahale edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir Barosu, ’20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü’ kapsamında baro önünde bu akşam basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklamasında açılan LGBTİ+ flaması nedeniyle güvenlik güçleri “Bu bayrak yasak, bayrağa müsaade edemem. Toplumun duyarlılığını da düşünmeniz gerek… Konumuz o bez parçası, topluma kötü örnek olamazsınız” uyarısında bulundu.

Baro Başkanı Sefa Yılmaz, güvenlik güçlerine böyle bir yasağın olmadığını belirtti. Tartışma esnasında avukatlarla polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

“NEFRETE İNAT YAŞASIN HAYAT”

“Nefrete inat yaşasın hayat”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı atan avukatlar, kısa süren arbedenin ardından basın açıklamasını tamamladı. Basın açıklamasını okuyan avukat Uzay Erbek, şöyle konuştu:

*20 Kasım nefret üzerine kurulmuş bu çürümüş sisteme karşı açık bir direniştir. Nefret cinayetlerine son vermek, şiddetsiz bir toplum inşa etmek ve her bir bireyin potansiyelini özgürce yaşayabilmesi ve kendisini gönlünce var edebilmesi için birlikte çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

*İzmir Barosu olarak yapmış olduğumuz basın açıklamasıyla, ısrarlı biçimde ve şiddete başvurmak suretiyle sistemin dışına itilmeye çalışılan hiç kimseyi geride bırakmadan, içinde yaşadığımız toplumun daha adil ve eşit bir geleceğe sahip olabilmesi için çalıştığımızı ve çalışmaya da devam edeceğimizi bildiriyor, eşit ve adil bir dünya için birlikte mücadele etme çağrısında bulunuyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz, nefrete inat yaşasın hayat! (ANKA)