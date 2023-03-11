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Maganda damat düğünü kana buladı

Çankırı'da damadın tabancasından çıkan kurşunla 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren damat Ü.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Maganda damat düğünü kana buladı

Merkeze bağlı Ağzıbüyük köyündeki düğünde damat Ü.D’nin (20) havaya ateş edip silahını beline taktığı sırada silah ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşunla S.K. (26) ile K.K (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan S.K, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken K.K’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren damat Ü.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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