Malatya’da ağır hasarlı 12 katlı bina patlayıcı ile yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 12 katlı binanın yıkımı, 280 kilo patlayıcı kullanılarak gerçekleştirildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Kent merkezinde iş makineleri binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirirken, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde yüksek katlı binaların yıkım işlemlerinin ise patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

Bostanbaşı mahallesinde bulunan 12 katlı binanın yıkımı için çalışma başlatan uzmanlar yaptıkları incelemenin ardından taşıyıcı kolonlara patlayıcıları yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra 12 katlı bina, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.

Binanın yıkımı için 3 bin 500 delik açıldı. Ayrıca zemin ve 1, 3, 7 ve 9’uncu katlara toplam 280 kilo dinamit döşendi. Binanın yıkımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, olay sırasında büyük bir gürültü gerçekleşti. Yetkililer, kentte bin 400 binanın bu yöntemle yıkılacağını belirtti. (DHA)

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