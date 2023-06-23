Maltepe’de midye kabukları ortaya çıkan köprüden karot örneği alındı

Maltepe Köprüsü'nde dökülen beton parçalarının altında midye kabukları ve çürümüş demirler çıktı. Yüzbinlerce İstanbullunun kullandığı köprüde İBB ekipleri gece saatlerinde karot örneği aldı. Köprüden alınan karot örneklerinin incelenmesinin ardında köprünün akıbeti belli olacak.

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Standart boyut

Dökülen midyeli betonları ve paslı demirleri ile gündeme gelen Maltepe Köprüsü’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri gece çalışma yaptı.

Yol bakım ve onarım ekipleri tarafından köprüde yapı denetim ve güçlendirmeye ilişkin ön çalışma başlatıldı. D-100 karayolunun her iki yönde birer şeridi trafiğe kapatılarak yapılan çalışmada, köprünün taşıyıcılarından beton ve demir numuneleri alındı.

Karot yardımıyla alınan beton numuneleri ve demirler incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Çıkan sonuçlar doğrultusunda güçlendirme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, D-100 karayolunda bulunan deprem riski taşıyan köprülerde de güçlendirme çalışmaları yapılacağı öğrenildi. (DHA)

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