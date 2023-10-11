Masak nedir, açılımı ne?

Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye'de mali suçlarla mücadele amacıyla kurulan bir devlet kurumudur. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak görev yürüten MASAK, ekonomik suçlar, kara para aklama, terörizmin finansmanı, uyuşturucu ticareti ve diğer mali suçlar gibi alanlarda soruşturma yapmak, bu suçlarla mücadele etmek ve suç gelirlerini engellemek için önemli bir rol oynar.

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MASAK, 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamış, 4208 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kuruluşun amacı, “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması, bu konudaki uluslararası gelişmelerin takip edilmesi ve Türkiye’nin uluslararası alandaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi” olarak belirlenmiştir.

MASAK NEDİR, AÇILIMI NE?

Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir finansal istihbarat birimidir. MASAK’ın başlıca görevleri, para aklama suçunu, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.

MASAK, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için, finansal kuruluşların, belirli işlemleri gerçekleştirmeden önce müşterinin kimliğini ve amacını tespit etmelerini ve şüpheli işlemleri bildirmelerini zorunlu kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıca, finansal kuruluşların, suç gelirlerinin aklanması risklerini azaltmak için gerekli kontrolleri yapmalarını teşvik etmektedir.

MASAK, terörün finansmanını önlemek için, finansal kuruluşların, terör örgütleriyle bağlantılı kişiler ve kuruluşlarla iş yapmamalarını zorunlu kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıca, finansal kuruluşların, terör örgütlerinin finansmanıyla ilgili şüpheli işlemleri bildirmelerini teşvik etmektedir.

MASAK, kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek için, finansal kuruluşların, kitle imha silahları programlarını destekleyen kişiler ve kuruluşlarla iş yapmamalarını zorunlu kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıca, finansal kuruluşların, kitle imha silahları yayılımının finansmanıyla ilgili şüpheli işlemleri bildirmelerini teşvik etmektedir.

MASAK, faaliyetlerini, finansal kuruluşlardan, kolluk kuvvetlerinden ve diğer kamu kurumlarından gelen bilgilere dayanarak yürütmektedir. MASAK, ayrıca, uluslararası alandaki mesleki kuruluşlar ve finansal kurumlarla işbirliği yapmaktadır.

MASAK’ın başlıca görevleri şunlardır:

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili veri toplamak, değerlendirmek ve analiz etmek.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili inceleme yapmak veya yaptırmak.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili önleyici tedbirler almak veya aldırmak.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili uluslararası işbirliği yapmak.

MASAK, Türkiye’nin suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına karşı mücadelesinde önemli bir rol oynamaktadır. MASAK’ın faaliyetleri, Türkiye’nin finansal sisteminin suçlular tarafından kullanılmasının engellenmesine yardımcı olmaktadır.