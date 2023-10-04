Meclis karıştı! MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı

Zonguldak'ın CHP'li Ereğli Belediyesi meclisi karıştı. MHP'li meclis üyesi tartışma sırasında CHP'li üyeye kafa attı. Çıkan kavgayı zabıta ekipleri araya girerek ayırdı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise, "Sevgi, barış, dostluk şehrini rezil ettiniz. Bir tarafınıza kına yakın" diyerek tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

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CHP’li Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye ait olan ve uzun süredir boş duran arazinin belediyeye gelir sağlamak amacıyla satışının yapılmasını istedi.

İlçenin Kışla Mahallesi’nde bulunan ve yıllarca kamyon garajı olarak kullanılan arsanın satışı belediye meclisinde gündeme geldi. Ancak satışa karşı çıkan meclis üyeleriyle satılmasını isteyen üyeler arasında kavgaya varan bir tarışma çıktı.

CHP’Lİ ÜYEYE KAFA ATTI

Kavga sırasında CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye daha sonra MHP’ye geçen Meclis Üyesi Sertan Kuzu, “Kamyon garajını sattırmayacağız” diyerek CHP’li Meclis Üyesi Gökhan Günay’a kafa attı.

Araya giren zabıta ekipleri kavga eden Kuzu ve Günay’ı ayırırken aldığı darbe sonucu burnunun kırıldığı belirtilen Günay, hastaneye kaldırıldı. Günay’ın, tedavisinin ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Kuzu hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi.

BİR TARAFINIZA KINA YAKIN

Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise, “Sevgi, barış, dostluk şehrini rezil ettiniz. Bir tarafınıza kına yakın” diyerek tepki gösterdi. Olayların ardından meclis devam etti.

7 EYLÜL’DEKİ TARTIŞMA DA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Karadeniz Ereğli Belediyesinin 7 Eylül’de yapılan meclis toplantısında da Kışla Mahallesi’ndeki kamyon garajı ve şantiye alanının satışının reddedilmesi nedeniyle CHP’li üyeler Gökhan Günay ve Cengiz Güneş ile MHP’li Sertan Kuzu arasında tartışma yaşanmıştı.

Kültür Merkezi önündeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce tarafları, diğer meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ayırmış, Kuzu’nun şikayetçi olması üzerine polis, ifadelerini almak üzere Günay ve Güneş’i emniyete götürmüştü.