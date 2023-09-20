Hediyeyi gören Akşener’den ilginç yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de kendisine "elif" yazılı hat tablo hediye edilmesi üzerine, "Ben fazla egoyu ortadan kaldırdığım için İzmir teşkilatı 'elif' olmamı istiyor; bundan sonra söz 'elif' olacağım" diye konuştu.

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İYİ Parti lideri Akşener, İzmir’deki programına, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki anıt mezarını ziyaret ederek başladı.

Anıt mezara karanfil bırakan Akşener, dua ettikten sonra partililerle sohbet etti.

Daha sonra partisinin İzmir İl Başkanlığı’na geçen Meral Akşener, burada çok sayıda partili tarafından karşılandı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, ziyarette Akşener’e, yaprak üzerine Arap alfabesinin birinci harfi “elif” yazılı tablo hediye etti.

Akşener, bu jest karşısında şunları söyledi:

-Gördüğünüz gibi ‘elif’ verildi. ‘Elif’ dimdiktir. ‘Vav’ın da önemi çok büyüktür, ancak o egoyu ortadan kaldırmayı amaçlar.

-Ben fazla egoyu ortadan kaldırdığım için İzmir teşkilatı ‘elif’ olmamı istiyor; bundan sonra ‘elif’ olacağım.

Meral Akşener, burada partililerle özel bir görüşme gerçekleştirdi. (AA)