Meral Akşener’in diyeti

İYİ Parti kurultayında yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, 2018’deki genel seçimlere katılabilmek için CHP’den 15 milletvekili transfer etmesini “Hayatımın en büyük pişmanlığı” diye anlattı...

İsmail SAYMAZ

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İYİ Parti lideri Akşener, dün partisinin 3. olağan kurultayında, 2018'deki genel seçimlere katıla­bilmek için CHP'den 15 milletveki­li transfer etmesini “Hayatımın en büyük pişmanlığı” diye anlattı. İYİ Parti'nin CHP'ye olan siyasi borcunu Ömer Seyfettin'in ‘Diyet' romanına benzetti. ‘Diyet'i hatırlarsınız.

Koca Ali, kolunu kesilmekten, kur­taran Hacı Kasap'ın, bu iyiliği başına kakması üzerine satırı dirseğine indirir ve borçtan kurtulur. Bu örneği veren Akşener, “Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum” diyerek, CHP ile altı yıldır süren ortaklığını sonlandırdı.

ASIL ELEŞTİRİLERİ METNE KOYMADI

Sabah kongrenin gerçekleştirildiği Ankara ATO Congresium'a giderken, yolda bir yandan Akşener'in önce­den hazırlanmış konuşma metnini okuyordum. Metinde Akşener'in yumuşak mesajlar verdiğini gördüm. Oysa geçen hafta Akşener'in Millet İttifakı ile köprüleri atacağını Sözcü TV'de açıklamıştım. Dolayısıyla metni okuyunca çok şaşırdım. Ancak dakikalar sonra Akşener konuşmaya başladığında gör­düm ki, asıl mesajını kürsüye saklamış ve metne koymamış.

ŞÜKRAN MI, PİŞMANLIK MI?

Akşener, 15 milletvekili desteği için geçen yıl 22 Eylül'de Kılıçda­roğlu'nu kastederek, “Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım” demişti.

Dokuz ay sonra dün görüşünü ra­dikal şekilde değiştirdi. Bu transfer için “Hayatımın en büyük pişman­lığı” dedi. Akşener, CHP tarafından verilen desteğin kuyruk siyasetine mal olduğunu anlattı. ‘Kuyruk siya­seti' ifadesi ile Altılı Masa'nın kurul­masını ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı­na ‘Evet' demeyi kastediyor.

Ayrıca 2019'daki yerel seçimde ittifak kurulmasını kendisinin önermesine rağmen “İstanbul'u HDP kazandırdı” denilmesine çok üzüldüğünü ve cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinden de sorumlu tutulduklarını savundu.

İYİ Parti'nin “muhalefetin bir bölümü, kanaat önderleri, tanzim edicileri” tarafından da tehdit görül­düğünü ileri sürdü.

ÜÇ AY GECIKEN AYRILIK

Akşener, bu açıklamaları ile, 3 Mart'ta Altılı Masa'dan kalkıp kamu­oyu baskısından ötürü iki gün sonra geri adım attığı ayrılığı gerçekleştir­miş oldu. Bu, gecikmiş bir ayrılık ilanı.

İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettirmek için Altılı Masa'da oyuna getirildiklerine inanı­yor. Kılıçdaroğlu'nun HDP'den aldığı destekten ötürü kendilerinin PKK ile ilişkilendirildiğini iddia ediyor. Bu sebeple seçmen yitirdiklerini savu­nuyor.

İYİ Parti, siyasi yolculuğuna CHP ve AK Parti'den ayrı üçüncü bir seçenek olarak devam edecek. Ku­rucu köklerine dönerek, milliyetçi muhafazakar bir çizgi izleyecek. CHP ile ittifakından ötürü başaramadığı kurumsallaşmasına eğilecek.

İlk yol ayrılığı, TBMM'deki anaya­sa değişiklikleri veya kanun teklifle­ri görüşülürken karşımıza çıkacak. Cumhur İttifakı'nın başörtüsü ve aileye yönelik anayasa değişikliğin­de İYİ Parti'nin “Evet” demesi şaşırtı­cı olmaz.

YEREL SEÇİMDE İKİ GÖRÜŞ

Sonraki adım Mart 2024'teki yerel seçim olacak. İYİ Parti'deki bir eği­lim, asla ittifak yapmamak ve tüm şehirlerde aday çıkarmak gerektiğini savunuyor. Örneğin, Kocaeli Millet­vekili Lütfü Türkkan, bu görüşte. Ki­mileri ise kapıyı hepten kapatmıyor.

Balıkesir Milletvekili Turhan Çö­mez, “Pazarlığa bağlı” diyor. Tabi, pazarlık derken, birkaç büyükşe­hirin, dikkat değer miktarda il ve ilçenin İYİ Parti ile pay edilmesini kastediyorlar.

İki ihtimalde de CHP'yi zor zaman­lar bekliyor. Çünkü İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 2019'dan farklı olarak, ittifak teklifini götürenin kendileri olmayacağını vurguluyor.

Yerel seçimde ittifak sağlanmaz da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirler kaybedilirse, muhalifler İYİ Partilileri sorumlu tutacaktır.

İYİ PARTİ TV KURUYOR

Öte yandan, Akşener'in eleştirile­rinden muhalif medya da payını aldı. Akşener, “Bizim medyamız yoktur. Muhalif medya da bizim değildir. Muhalif medyanın mensupları da…” dedi. Bu yalnızca bir kırgınlık ifadesi değil. Duydum ki İYİ Parti, kendi TV'sini kurmaya hazırlanıyor.

Akşener, 1151 delegenin 1127'si­nin oyuyla tekrar başkanlığa seçildi. Partide tam bir otorite kurdu. 50 kişilik blok Genel İdare Kurulu listesi onandı. Koray Aydın ve Müsavat Der­vişoğlu gibi partinin ağır topları GİK'e girmedi. Buna karşılık, eski MHP Milletvekili Oktay Vural İYİ Parti'ye katıldı ve GİK'e alındı.

Dünden sonra…

İYİ Parti ile CHP için yeni bir dönem başlıyor. Cumhur İttifakı'nın bütün­lüğü karşısında parçalanmış bir mu­halefetin metropolleri iktidara teslim etmesi kaçınılmaz görünüyor.