Meteoroloji’den 2 şehre kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarıyla Trabzon ve Giresun'da yağışın yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına dönüşeceği duyuruldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar Giresun’un doğusu ile Trabzon çevrelerinin kıyı kesimlerinde süreceği konusunda uyarıda bulundu.

Bölgede beklenen kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına dönüşecek. Yağışların neden olabileceği sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. (AA)

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