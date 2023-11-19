Meteoroloji’den fırtına uyarısı: 120 kilometre hıza ulaşacak
Yurdun birçok noktasında kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini sürdürürken bir uyarı da Batı Karadeniz'e geldi. Meteoroloji'nin uyarısına göre rüzgarın hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Batı Karadeniz’de fırtına etkili olacak. Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ile kıyı ilçeleri başta olmak üzere Kastamonu ve Bolu’nun kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden esecek tam fırtınanın, yer yer saatte 120 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Vatandaşlar, gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.