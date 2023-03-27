MHP’li başkan camide Cumhur İttifakı aday adaylarına oy istedi

Ordu'nun Çamaş ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası ile AKP İlçe Başkanı Bilal Şen camide toplantı düzenledi. Teravih namazı sonrasında düzenlenen toplantıda Cumhur İttifakı aday adaylarına oy istendiği ileri sürüldü. Başkan Ayparçası, yapılan eleştirilere, 'caminin köy odası olarak kullanılan eski bir cami olduğunu' söyleyerek cevap verdi.

İsmail AKDUMAN

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Çamaş'ın MHP'li Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası ile AKP ilçe Başkanı Bilal Şen, Danışman Mahallesi’ndeki camide teravih namazından sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Caminin içine masalar kurulup pasta, çay ikram edilirken, vatandaşlardan Cumhur İttifakının aday adaylarına oy istendi.

ELEŞTİRİLERE SERT CEVAP VERDİ

Toplantıya ait fotoğrafları kendi sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Ayparçası, kendine yapılan eleştirilere de sert cevap verdi. Gelecek Partisi Altınordu İlçe Başkanı Ahmet Özcan, “Sayın Çamaş Belediye Başkanı Allah'ın evinde masa kurmuş siyasi sohbet yapıyorsunuz. Yakında güvendiğiniz dağlara kar yağınca bu edepsizliğin hesabını sormak boynumuzun borcu olsun” ifadelerini kullandı. Özcan'a cevap veren Başkan Ayparçası ise toplantı yapılan caminin eski olduğunu belirterek, “Sen cami cuma bilmezsin. Siz ancak camileri ahıra çevirmeyi bilirsiniz. Burası Danışman mahallesindeki eski cami. Mahalleye yeni cami yapınca eski cami köy odasına çevirildi. Yolun düşmediği için bilmiyorsun. Siz kafa çekme yerlerini iyi bilirsiniz. Siz PKK ile yürümeye devam edin” ifadelerini kullandı.

MİMBER, KÜRSÜ VE MİHRAP VAR

Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, fotoğrafların eski ve kullanılmayan camide çekildiğini ileri sürmesine rağmen, görüntülerde camilerin iç bölümlerinde yer alan mihrab, minber, kürsü, zeminin halı kaplı olması ve duvarlarda da ayetler bulunması dikkat çekti.