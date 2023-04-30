MİLLET BULUŞMASI ÖZEL YAYIN
Millet İttifakı'nın altı lideri ilk kez bir mitingde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu saat 15.30'da halka seslenecek. Millet Buluşması özel yayını SÖZCÜ TV'de başladı.
Millet İttifakı'nın bugünkü Büyük İzmir Mitingi, gün boyu özel yayınla ekranlara geliyor.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifakın tüm liderlerinin katıldığı ilk miting olma özelliği taşıyan büyük buluşmada hangi lider ne mesaj verecek?
Satır araları, kulis bilgileri, sıcak gelişmeler Serap Belovacıklı moderatörlüğünde, SÖZCÜ gazetesi yazarları İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek'in yorumlarıyla SÖZCÜ TV canlı yayınında…