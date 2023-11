Milyon dolarları el yazısı notlarla teslim etmişler

Yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın milyonlarca dolar aldığı müştekilere güvenceyi el yazısıyla yazdığı özel belgelerle vermesi de tartışılıyor.

Ali Selim YAMANLI

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında ünlü futbolcular, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Emre Çolak’ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın bazı müştekilere yatırdıkları para karşılığında verdiği evrakların fotoğrafları da iddianamede yer aldı.

A4 KAĞIT ÜZERİNE EL YAZILI DEKONT

Müşteki Bülent Çeviker'in yüksek kar getirili özel ve güvenilir fon vaadiyle Erzan'a 2 milyon 185 bin dolar verdiği, Seçil Erzan'ın ise bunun karşılığında Çeviker'e el yazısıyla yazdığı ve imzaladığı banka kaşesi olmayan bir kağıt verdiği belgelerde yer aldı.

“TÜM BİRİKİMİMİ KANDIRARAK ZİMMETİNE GEÇİRMİŞTİR”

Müşteki Emre Belözoğlu iddianamedeki ifadesine göre banka yöneticilerine güvenerek, Volkan Bahçekapılı ile 4 milyon dolar para gönderdiğini söyledi.

Belözoğlu, “Seçil Erzan'a verdiğim paralara ilişkin elimde herhangi bir belge bulunmuyordu. Volkan'ı arayıp para verdiğimize ilişkin bize dekont vermesini söyledim. Daha sonra Volkan'a bir belge vermiştir. Bu belgede hem bankanın hem kendi kaşesi hem de banka görevlisinin kaşesi vardır. Ben 23 yıldır futbolcuyum. 2 senedir teknik direktörlük yapıyorum. 13 yaşımdan beri aileme bakıyorum. Tüm birikimimi beni kandırarak zimmetine geçirmiştir. Sorumlu tüm kişilerden şikayetçiyim” dedi.

YÜZ BİNLERCE DOLAR PARA VERMİŞ

Ömer Kahraman’ın iddianamedeki ifadesinde ise şu sözlere yer verdi:

“30 yıldır kuyumculuk yapmaktayım. Seçil Erzan'ı en son 20 yıl önce görmüştüm. 2023 yılında hem beni telefonla aradı hem de işletmeme geldi.

Bana yüksek getirisi olan fondan bahsetti. Ben yatırım yapacağını düşünerek fona girmeye karar verdim. İlk olarak Ocak ayında 300 bin doları Seçil Erzan’a banka şubesindeki odasında ben teslim ettim.

Şubat ayında ise iki kere Nazlıcan isimli şahıs Çorlu’daki işletmeme gelerek benden elden iki kez 400 bin ve 300 bin dolar olmak üzere iki kere elden teslim ettim, ayrıca Seçil yine işletmeme gençten bir şahıs gönderdi, bu şahsın Nazlıcan’ın kardeşi Kerem olduğunu söyledi.

Ben gönderdiği bu şahsın kimlik fotokopisini aldım bu gönderdiği kişiye de 200 bin dolar parayı elden teslim ettim.”

“PARA VERİRKEN FOTOĞRAFLADIM”

Daha sonrasında para vermeye devam ettiğini söyleyen Kahraman şunları söyledi:

“Devam eden günlerde Nazlıcan bir kez daha işletmeme gelerek son kez 90 bin dolar daha parayı benden elden teslim almıştır, Nazlıcan’a para verirken paraların ve Nazlıcan’ın içinde yer aldığı kareyi fotoğraflayarak Seçil’in telefonuna bu görseli yolladım, son olarak Seçil Erzan bana Nur Erkasap isimli şahsın hesabına hala fonda açıklık bulunduğunu ve para yatırmam gerektiğini söyleyerek göndermemi istedi, bu kez ben de verilen Nur Erkasap’ın IBAN numarasına 5 milyon 884 bin TL parayı gönderdim, sonra buna ilişkin dekontu da Seçil’e gönderdim.

Bu zamana kadar sadece bir keresinde 100 bin doları işletmeme Seçil Erzan bizzat gelerek fongetirisi adı altında bana bir kez teslim etti, bunun dışında bana ısrarla aramama ve ısrarla ofisinde ziyaret edip fonla ilgili bilgi almam sebebiyle iki parça da 100 bin ve 150 bin dolar toplam 250 bin dolar olmak üzere Göktürk’teki bir kafede bana elden teslim etti. Ancak bu zamana kadar ana paramı dahil geri iade etmemiştir”

“YAZAN MEBLAĞLAR DOĞRUDUR”

Evinde çıkan not kağıtları hakkında iddianamede ifadeleri yer alan Seçil Erzan, “Öncelikle evimde çıkan not kağıtları benim tarafımdan tutulmuştur. Bu not kağıtlarını yazan meblağlar doğrudur” dedi. Çoğu vatandaş bu belgeleri inandırıcı bulmuyor, “akıl almaz” diye niteliyor. ,

Ancak hukukçulara göre bir değeri var.

BELGELER GEÇERLİ Mİ?

SÖZCÜ muhabirine konuşan avukat Iyaz Çimen, “A4 üzerine ‘ödeyeceğim’ şeklinde yazılan taahhütler; borçlandırıcı taahhüt anlamına gelir. Bir kişi bir başkasına karşı böyle bir taahhütte hukuken bulunabilir ve geçerlidir. Kendisi borç altına girmek için başkasına bir taahhütte bulunuyor. Somut olayda verilen taahhütler Seçil Erzan'ı diğer mağdurlar yönünden borçlandırıcı bir işlem oluyor. Hukuki olarak borçlandırıcı bir işlemdir ve Seçil Erzan’dan alacak talebinde bulunulabilir” dedi.