MİT 7 yıl önce uyarmıştı… Canlı bomba olarak aranıyordu öldürüldü

Tunceli’nin Ovacık İlçesinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 2 kadın teröristten birinin, şehir merkezlerinde intihar saldırısı düzenleyeceğine dair alınan istihbari bilgiler üzerine 81 ile uyarı yazısı gönderilen Tijda kod adlı Esin Yalçın olduğu tespit edildi...

Özgür CEBE

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Tunceli'nin Ovacık İlçesi kırsalında kış üslenmesi için hazırlık yaptıkları belirlenen terörist gruba yönelik 18 Ekim günü hava destekli operasyon düzenlendi.

Tunceli İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu'nun sevk ve idaresinde gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu operasyonu” adı verilen hava destekli operasyonda iki kadın teröristin Doludibek bölgesindeki ormanlık alanda olduğu insansız hava araçlarıyla tespit edilince bölgeye Şahinler adıyla bilenen Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığına bağlı birlikler ile Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları sevk edildi.

BÖLGE SORUMLUSU ÇIKTI

Silahlı İnsansız Hava Aracı, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından havalanan F-16'ların da katılımıyla gerçekleşen operasyonda iki kadın terörist 2 adet ABD yapımı M-16 piyade tüfeği ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Otopsi ve kimlik tespit işlemleri için cesetleri adli tıp kurumuna sevk edilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesindeki 500 bin lira para ödüllü gri kategoride aranan Tijda Dersim kod adlı Esin Yalçın olduğu tespit edildi.

Kadın teröristin Ovacık, Hozat, Pertek ve Çemişgezek kırsalını içine alan sözde Dersim sahası batı karargâhı sorumlusu olduğu öğrenildi.

Kadın teröristin 15 yıldan beri terör örgütünün sözde kadın yapılanması olan YJA-Star'ın içindeki özel güç yapılanmasında suikast ve sabotaj biriminde faaliyet gösterdiği bildirildi.

MİT UYARMIŞTI

Irak'ın Kuzeyi’ndeki Gara ve Kandil Dağları’nda canlı bomba eğitimi alan Esin Yalçın'ın şehir merkezlerinde kamu kurum ve kuruluşlarına bombalı saldırılar gerçekleştirmek için oluşturulan canlı bomba yapılanması “Zilan-Ölümsüzler Taburu” içinde de uzun süre eğitim aldığı bildirildi.

Terörist Esin Yalçın'la ilgili 2016 yılının Nisan ayında Milli İstihbarat Teşkilatı 81 ildeki Emniyet Müdürlüklerine bir uyarı yazısı gönderip kadın teröristin canlı bomba olup eylem arayışı içinde olduğu, fedai tarzında bir intihar saldırısı düzenleyebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu.

SİHA, ŞEHİT BAŞSAVCI’NIN ADININ YAZILI OLDUĞU MÜHİMMATLA DONATILDI

Teröristin Yalçın'ın öldürüldüğü operasyonda ise Silahlı İnsansız Hava Aracına takılan mühimmata da 19 Eylül 2012 günü lojmandaki evinin önünde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un adı yazıldı.