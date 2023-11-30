MİT TIR’ları davasında Erdem Gül’e hapis cezası talebi

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında, MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada savcı mütalaasını açıkladı. Gül'ün 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Yargıtay’da bozulan MİT TIR’ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada, savcı mütalaasını açıkladı. Basın özgürlüğünün devlet sırlarının açıklanmasının önlenmesi amacıyla sınırlanabileceği yönünde mütalaa veren savcı, ilk yargılamada hakkında düşme kararı verilen Erdem Gül’ün “Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma son savunma için ertelendi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Adana ve Hatay’da, Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamada 15 Mayıs 2019 tarihinde CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında “Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmişti. Erdem Gül hakkında ise “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçundan zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilmişti. Yargıtay’ın bu kararı bozmasının ardından yeniden başlayan yargılama bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gül ve avukatları katıldı. Duruşmayı, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve sinema yapımcısı, hak savunucusu Baran Seyyan ile Adalar Belediyesi Meclisi üyeleri izledi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Fetullah Gülen’in lideri olduğu silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’nin yöneticilerinden olan Emre Uslu’nun talimatıyla 1 Ocak 2014 tarihinde Hatay, Kırıkhan’da ve 19 Ocak 2014’te Adana, Ceyhan’da MİT sorumluluğunda olan TIR’ların silah kullanmak suretiyle ve MİT mensuplarına darp ve şiddet uygulanarak durdurulduğu, TIR’daki malzemelerin devletin iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken nitelikte olduğu halde aranmak istendiğini hatırlattı.

“FETÖ MENSUPLARINCA GÖRÜNTÜLER İFŞA EDİLDİ”

Mütalaada, durdurulan TIR’lardaki malzemelerin kamera kaydı ve fotoğraf çekiminin örgüt mensuplarınca yapıldığı, dönemin soruşturma makamları ve kolluk görevlilerinden başka kişilerin görüntülere ulaşma yetkisinin bulunmadığı belirtilerek alınan yayın yasaklarına karşın ulusal güvenlik ve devlet sırrı kapsamında kalan görüntülerin yayınlanarak ifşa edildiği kaydedildi.

HABERİN BASIN HÜRRİYETİ KAPSAMINDA BULUNMADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Basın Kanunu’nun 3. maddesine göre basın özgürlüğünün sınırsız olmadığı, milli güvenlik, kamu düzeni, toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının önlenmesi amacıyla sınırlanabileceğinin öngörüldüğü belirtilen mütalaada, sanık tarafından yayınlanan haberin gazetecilik faaliyeti ve basın hürriyeti kapsamında bulunmadığı iddia edildi. Mütalaada, TIR durdurulması olayıyla ilgili olarak soruşturma sürecindeki yargı ve kolluk görevlilerinin daha sonra tutuklandıkları, bu durumun basın yayın organlarında çokça yayınlandığı, operasyonun FETÖ/ PDY faaliyeti olduğunun dile getirildiği, operasyonun FETÖ/ PDY tarafından yapıldığına vakıf olmamanın hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.

“HÜKÜMETİ YIPRATARAK SEÇİMLERİ KAYBETMESİ AMAÇLANDI” İDDİASI

Mütalaada, adli soruşturma yürütülüyormuş görüntüsü altında söz konusu faaliyetin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetini uluslararası terörle ilişkilendirip görevini kısmen veya tamamen yapamaz hale getirmek, Türkiye’yi teröre destek veren ülkelerden olduğu imajını yaratmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılatmak, haberin 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce yayınlanmasıyla hükümeti yıpratarak seçimleri kaybetmesinin amaçlanması kastıyla hareket eden FETÖ faaliyeti olduğu kaydedildi.

1 YIL 8 AYDAN 3 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, Erdem Gül’ün, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından devlet sırrı niteliğindeki bilgileri FETÖ/ PDY örgütünün nihai amaç ve stratejisi doğrultusunda hiçbir kamu yararı bulunmadığı halde yayınlayarak “Terör örgütünün hiyerarşisine dahil olmaksızın terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıl 8 aydan 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ERDEM GÜL: GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR

Mütalaaya karşı savunma için süre iseyen sanık ve avukatlarına süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi. Erdem Gül, duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine “Bir tek kelime söyleyeceğim gazetecilik suç değildir” dedi. (DHA-ANKA)