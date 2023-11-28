Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yeniden aday olmayacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yaptığı açıklamayla başkanlık için yeniden aday olmayacağını duyurdu.

Mustafa SARIİPEK

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1999 yerel seçimlerinde Muğla Belediye Başkanı olarak göreve başlayarak bugüne kadar sürdüren CHP’li Dr. Osman Gürün yaptığı yazılı açıklamayla yeniden aday olmayacağını bildirdi. 2014 yılında da 13 ilçenin oylarıyla kurucu büyükşehir belediye başkanı olarak seçildiğini hatırlatan Başkan Gürün, “2024 seçimlerinden başarıyla çıkacak arkadaşımıza görevi devredeceğim güne kadar Muğla'mın emaneti olan görevimi ilk günkü heyecan ve özveriyle sürdüreceğimi belirterek tüm hemşerilerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gürün yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Ülkemizde genel seçimlerin tamamlanmasının ardından 2024 yerel seçim sürecine girmiş bulunuyoruz. 1999 yerel seçimlerinde hemşerilerimin oylarıyla Muğla Belediye Başkanı olarak göreve başladım ve 3 dönemin ardından 2014 yılında 13 ilçemizdeki hemşerilerimin oylarıyla kurucu büyükşehir belediye başkanı olarak seçildim.

* Bir yandan büyükşehir yapısını oluştururken bir yandan da kentimizin eksiklerini belirleyerek hızlı bir şekilde çözüme yönelik çalışmalara başladık. İlk dönem yapmış olduğumuz çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerin ardından 2019 yerel seçimlerinde ikinci kez büyükşehir belediye başkanlığına değerli Muğlalıların oylarıyla seçildim. Muğla'ya ve hemşerilerime 27 yıl hekim olarak 25 yıl da belediye başkanı olarak hizmet verdim.

5 DÖNEM HİZMET

“Üç dönem Muğla il belediye başkanlığı ve 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı görevlerini yürütürken bunu Muğlalıların bir emaneti görerek, siyasi bir yaklaşım göstermeden tüm kentin belediye başkanı olarak görev yaptığını dile getiren Başkan Gürün şunları söyledi:

* Kamu kaynaklarını korunmak, vatandaşlarımızın tek kuruşunun hesabını verebilecek şekilde şeffaf ve hukuk çerçevesinin dışına çıkmadan çalışmak, bana güvenenlerin başını öne eğdirmeyecek şekilde hizmet vermek önceliğim oldu. Çocuklarımıza korunmuş, talan edilmemiş bir kent bırakmak için çevre ve imar konularında mücadele ederken, ekibimle birlikte alt yapıdan tarıma, sağlıktan kültür faaliyetlerine varıncaya kadar birçok konuda proje ve hizmet ürettik.

* Hizmet üretme çabasıyla geçen bu sürecin sonunda 2024 yerel seçimlerine yaklaştığımız bu günlerde aday belirleme süreci de Genel Merkezimiz tarafından başlatıldı. 5 dönem, 25 yıl gibi uzun bir süre görev yapma onurunu yaşayan bir belediye başkanı olarak yapmış olduğum değerlendirmeler sonucunda 2024 yerel seçimleri için aday olmama kararı aldım.

“SEÇİM SONUNA KADAR HİZMETE EN İYİ ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİM”

Başkan Gürün açıklamanın devamında şöyle dedi:

* Bana 3 dönem il, 2 dönem büyükşehir belediye başkanlığı fırsatı ve görevi veren, öncelikle hangi partiye gönül vermiş olursa olsun bu emanetin sahibi olan tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Yine kuruluşun ve kurtuluşun partisi, üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimize, desteklerini her zaman yanımda hissettiğim çok değerli eşim ve çocuklarıma, bugüne kadar birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarıma ve tabii ki birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum.

* 2024 yerel seçimlerinde partimiz tarafından Muğla'mızda aday gösterilecek tüm arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyor ihtiyaç duyduklarında her zaman yanlarında olacağımı bilmelerini istiyorum. 2024 seçimlerinden başarıyla çıkacak arkadaşımıza görevi devredeceğim güne kadar Muğla'mın emaneti olan görevimi ilk günkü heyecan ve özveriyle sürdüreceğimi belirterek tüm hemşerilerime saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

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