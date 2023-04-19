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Muharrem İnce TRT’ye sert çıktı: Hesap vereceksiniz!

Cumhurbaşkanı Adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "TRT, Erdoğan'ın Denizli Mitingini kesintisiz veriyor. Ama benim Menemen Mitingimi 1 saniye bile göstermiyor" diyerek TRT'ye tepki gösterdi.

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Muharrem İnce TRT’ye sert çıktı: Hesap vereceksiniz!

Memleket Partisi lideri İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* TRT, Erdoğan’ın Denizli Mitingini kesintisiz veriyor. Ama benim Menemen Mitingimi 1 saniye bile göstermiyor.

* Erdoğan gibi sizin de son 25 gününüz TRT yöneticileri. Bu milletin paralarıyla Erdoğan’ın propagandasını yapıyorsunuz, hesap vereceksiniz!

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