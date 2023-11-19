Mustafa Sarıgül, CHP’nin yerel seçimde başarılı olmasının formülünü SÖZCÜ’ye anlattı

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, bazı yerlerde ittifak yapılması gerektiğini vurguladı ve “Yerel seçimde başarı ancak mevcut başkanlıklara yüzde 30 eklemekle olur” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Geçmişte 15 yıl Şişli Belediye Başkanlığı yapan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, yaklaşan 2024 yerel seçimleri öncesi deneyimlerine dayanarak CHP'nin nasıl başarılı olabileceğini SÖZCÜ'ye anlattı.

“Belediye başkan adaylarının bir an önce açıklanması lazım” diyen Sarıgül, bazı yerlerde iş birliği ve ittifak yapılmasının önemini vurguladı. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Abla” dediği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le konuşulması sonucu farklı gelişmeler olabileceğini kaydedip açıklamasın şöyle sürdürdü:

BİRÇOK İL ALINABİLİR

*Şöyle şeyler geliyor kulağıma; AK Parti, MHP ile büyükşehirlerde ittifak yapacak ama illerde yapmayacak, kendi adaylarıyla girecekler. Biz de bazı noktalarda iş birliği yapabiliriz. Öyle aday koyarsınız ki Şırnak, Batman, Cizre, Mardin, Mazıdağı, Nusaybin, Derik'te oturan Kürt kökenli vatandaşların sempatisini kazanır ve yüzde yüz oyunu alır. İYİ Parti'ye oy verenler kimdir? Eski Anavatan, Doğru Yol partililer…

*MHP'nin bir kısmı adaya göre sosyal demokrat adaya da oy verir. Öyle aday koyarsınız ki bunların hepsinin oyunu alır. Öyle adaylar seçmelisiniz ki toplumun her kesiminden oy alabilmeli, o aday şunu söylemeli: ‘Başı açık olan da benim, başı kapalı olan da benim, Muharrem ayı da benim Ramazan ayı da benim'. O aday öyle bir şey demeli ki; Alparslanlar da, Fatih Sultan Mehmetler de, Mustafa Kemal Atatürkler de bizim. Malazgirt'ten Kocatepe'ye tam bağımsız Türkiye…'

*Seçimi almamızın önünde engel yok. Bugün AKP'nin elinde olan birçok ili almamız mümkün. Aday belirlemede duygusal davranılmamalı. Bu seçim gelecek için 2028 seçimleri için son derece değerlidir. Bir yerde geçmişin rövanşını alabilecek bir seçim.

DUYGUSAL OLMASIN

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de halen yüzde 49'luk bir ağırlığı olduğunu savunan Sarıgül “Bu gücün de kenarda olmaması lazım. Yapılacak olan belediye seçimlerinde mevcut 250 belediyemizi kazanmamız lazım. Onların üzerine de artı yapmamız lazım ki bir başarı olsun. Mevcut belediye başkanlıklarının yüzde yüz kazanması, onların üzerine en az yüzde 30 daha koymamız lazım ki CHP başarılı olsun. Bunun için de Sayın Özgür Özel Genel Başkanımızın bilgili, becerikli, yetenekli, konusun hakim kadroları çağırıp duygusal değil, gerçekten kazanacak adayları koyması lazım” dedi.

Sarıgül, bu süreçte, söke söke, ağlata ağlata, tabandan vura vura gelmiş milletvekillerinin de görüşlerinin alınmasının sahada partiye enerji katacağını sözlerine ekledi.

İstanbul, İstanbul'da kazanılmaz

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 ilçede başkanlığı kazanacakları görüşünde. İstanbul'u en iyi tanıyan isimlerden Mustafa Sarıgül'e bunu sorduğumda karşılığı “İstanbul, İstanbul'da kazanılmaz” oldu. Ve şunları söyledi:

ATAMA İLE OLMAZ

“İstanbul, Erzincan'da kazanılır, Sivas'ta, Siirt'te, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Mardin'de kazanılır. Niye biliyor musunuz? İstanbul deyince İstanbul'da İstanbullu kim var? En yüksek birinci derecede Sivaslılar var. Sonra Kastamonulular, Ordulular, Tokatlılar, Can Erzincanlılar var. Siyasi önderlerin bilgilerini almadan kendi başınıza atama yaparsanız kazanma şansınız olmaz. Ama çok dikkatli buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla konuşarak bütün dengeleri gözetleyen bir yapı içerisinde olursanız yüzde yüz kazanırsınız.”

DENGELER ÖNEMLİ

Sultangazi ve Sultanbeyli'de Güneydoğu ağırlıklı bir liste olması gerektiğini dile getiren Sarıgül, şöyle devam etti:

*Ama Belediye Meclis dengesi ona göre yapılmalı. Yani herkes baktığında kendisini o liste içerisinde görmeli. Demeli ki; ‘Evet benim burada bir aidiyet duygun var, beni yarın öbür gün kapısını çalacağımız, Sivas'ın, Erzincan'ın sorunlarını çözeceğimiz bir yapı var' demeli.

*Eyüp'te mutlaka Tokalılar, Ordulular çok ama Güney Doğulular da çok. Beykoz'a geldiğinizde Giresunlular, Göreleliler, Karabüklüler, Ordulular çok. Aşağı doğru gittiğinizde Rizeliler, Trabzonlular da alabildiğine çok.

*Bu dengelerin hepsine bakmak lazım. Trabzonlu Beykoz'da gördüğü zaman demeli ki benim buradaki temsilcim var. Ordulu, Sivaslı, Giresunlu temsilcim var demeli. Yoksa zafer sarhoşluğu içerisinde ‘Ben genel merkezi aldım, belediye başkanı için istediğim isimleri koyarım' derseniz o sıkıntı olur. Toplumda yer bulmaz.

Kılıçdaroğlu'na vefasızlık yapılmamalı

Mustafa Sarıgül, CHP'nin her kademesinde görev yaptıktan sonra Genel Başkanlığa da aday olmuş ama Deniz Baykal'a kaybetmişti. CHP'nin son kurultayında Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için çalışmıştı. Sarıgül'e, “Seçimi kaybetmek nasıl bir duygu? diye sordum. Şunları anlattı:

“Seçim kaybı fakirliktir. Fakirin sahibi olmaz. Seçim kaybında dostlarınız, sizinle beraber olanlar artık yanınızda olmayabilir. Sayın Kılıçdaroğlu kurultay gecesi evine giderken ben fazla yaklaşmadan izledim. Yalnız gitti. 15 gün önce olsaydı 50 kişi beraber giderdi. Ben ne yaptım? Arabayla önceden gittim, evinin önünde karşıladım, sarıldım, ‘Emir ve talimatlarınız bekliyorum' dedim. Unutmayın, hayatta dik duranlar kazanır. Omurgalı olanlar kazanır. Güçlüden yana değil, haklıdan yana olanlar her zaman kazanır. O nedenle, rüzgara göre dans edenlerden olanlar mutsuz olurlar. Onları kimse affetmez.”

CHP İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Sarıgül, siyasetteki vefasızlıkları kendi yaşadıklarından da biliyor. Kurultay öncesi yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor:

*Ben, genel başkan adayı olarak Deniz Baykal'ın karşısına çıkmıştım. Kurultay salonuna girerken çok kalabalıktık. Seçim bitti onların çok azı kaldı. Ben bunu vefasızlık olarak görüyorum. O gün Özgür Beyle, Ali Mahir Başarır ile konuştum. Bir gün önce CHP'nin 100. yılı ile ilgili olarak bir otelde toplantımız vardı. Baktım ki muhalif arkadaşların yanına kimse gitmiyor.

*Ben ne yaptım, o duyguyu da bildiğim için hemen muhalif arkadaşların yanına gittim. Onlara, ‘Sizi anlıyorum. Ben bugünleri yaşadım' dedim. Sayın Kemal Bey kazansaydı Özgür Bey görevine devam edecekti. Diğer Grup Başkanvekilleri de devam edecekti.

*O grupta CHP'nin tarihini benden daha iyi bilen bir kimse yok. Benim buradaki arzum CHP'yi daha da şahlandırmak. O nedenle dik durmak lazım.

*CHP'nin başarılı olması için elinden gelen bütün çabayı Kılıçdaroğlu ve biz tabi ki yapacağız. Sayın Özgür Özel CHP'nin artık genel başkanıdır. Yeni Genel Başkanla çalışmakla, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vefamızı ihmal etmeyiz.