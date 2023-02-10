Naci Görür Bingöl’ü işaret etmişti, belediye başkanından ‘yapı stoku’ açıklaması

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş’ın depreminin ardından Bingöl- Karlıova depremi için uyarılarda bulunmuştu. Bingöl Belediye Başkanı AKP’li Erdal Arıkan SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada imarda hassas davrandıklarını ve rastgele yapılaşmalara izin vermediklerini belirterek, “Tabii ki yapı stokumuz sağlıklı, dört dörtlük diyemeyiz tabi ki eski yapılarımız da var. Tabi ki eksiklerimiz var. Yapı stokunda yapılması gerekenler var” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından Bingöl- Karlıova'da meydana gelebilecek depreme ilişkin kentte yapılan çalışmaları aktardı.

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl’de yeni bir yerleşim alanı tespit ettiklerini mimarlar odası, üniversite ve belediyenin bir protokol hazırladık ve bu planı hayata geçireceklerini söyledi.

“YAPI STOKUNDA YENİLEMEMİZ GEREKENLER VAR”

Bölgenin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan ve her zaman bu bölgede bir depremin beklendiğini belirten Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, “Kahramanmaraş içinde yıllarca söyleniyordu. Ama kimse bir tarih veremiyordu. Ama biz zaten AFAD, Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlar, önceden depremle ilgili planımızı yapmıştık. Elbette ki eksikler olabilir. Ama özellikle planlamada, yapı stoku noktasında yenilememiz gerekenler var. Yaşanan depremin yaralarını bir saralım önce. Ondan sonra buna yoğunlaşacağız. Bizim son zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önemli çalışmalar yaptı. Kültür mahallesi kentsel dönüşümü hemen hemen tamamladı. İçmeler TOKİ tamamlandı. Yine Düzağaç uydu kentte yapılan TOKİ konutlarımız var. Şu an İnönü mahallesinde, Bingöl depreminden sonra dönüşüm kapsamında yapıların tamamı tamamlandı. Bingöl yapı stokunda sorunu olan yerler tabii ki var. Üniversite ile birlikte yaptığımız çalışmalar var. Bingöl’de şimdi yeni bir yerleşim alanı tespit ediyoruz. İnşallah asıl depremden önce biz, mimarlar odası, üniversite ve belediyemiz bir protokol hazırladık onu hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“İMAR KONUSUNDA HASSAS DAVRANIYORUZ”

İmar konusunda hassas davrandıklarını ve rastgele yapılaşmalara izin vermediklerini belirten Arıkan, şunları söyledi:

“Bunun yanında depremle ilgili çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Olması gereken kat konusunda asla taviz vermedik. Çok hassas, çok katı davrandık. Bu doğrultuda, Valilik ve diğer kurumlarla yapacağımız çalışmalar ile bölgeye de katkı sağlayacağız. Tabii ki yapı stokumuz sağlıklı, dört dörtlük diyemeyiz tabii ki eski yapılarımız da var. Tabii ki eksiklerimiz var. Yapı stokunda yapılması gerekenler var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın desteğine ihtiyacımız var. Valilik, belediye, AFAD bütün bu kurumların iş birliği gerekiyor. Bu yapı stoku sağlıklı, bunda sorun var tabii ki diyemiyoruz. Büyük bir çalışma yapıp istatistiklerini ortaya koymak gerekiyor.”

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