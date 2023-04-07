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Naci Görür uyarmıştı: Deprem oldu

Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bingöl, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün uyardığı iller arasında yer alıyordu...

Yayınlanma: 13:17 - 07 Nisan 2023 Güncellenme:
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Naci Görür uyarmıştı: Deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl’de 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den Bingöl’de meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

“Bingöl-Su Düğünü'nde 4,5 deprem oldu” diyen Görür, “Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti. Sevgiyle “ifadelerini kullandı.

Bingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem! Son depremler…İlginizi ÇekebilirBingöl’de 4.5 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

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