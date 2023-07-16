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Naci Görür’den deprem uyarısı! İstanbul’daki en riskli bölgeleri tek tek gösterdi

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, SÖZCÜ TV'de Oğuz Demir'in sunduğu Son Söz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Görür, beklenen büyük Marmara depreminde İstanbul'daki en riskli bölgeleri tek tek anlattı.

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