Nevşehir Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Nevşehir’de, 7 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Nevşehir ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Nevşehir seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Nevşehir'in 7 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 225.304 seçmen sayısı bulunuyor.
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Önceki (2018) seçimde Nevşehir’de ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%53,1
|2018
|CHP
|%16,5
|2018
|İYİ Parti
|%9
|2018
|MHP
|%17,8
|2018