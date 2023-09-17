Nurgül’ü öldürüp intihar etmişti, daha 1 ay önce tanışmışlar

Bursa'da, 35 yaşındaki Tuncay Şener, sevgilisi olduğu öne sürülen Nurgül D.'yi öldürüp cinayetin ardından intihar etti. N.D. ve Şener'in daha 1 ay önce tanıştığı ortaya çıktı.

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Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi dün saat 14.00 sıralarında Nurgül D. ile Tuncay Şener arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönünce, Şener yanında getirdiği tabancayla Nurgül D.’yi başından vurdu. Ardından da aynı silahla başına ateş edip, intihar etti.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nurgül D. ile Şener’in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

İSTANBULDA TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Nurgül D. cenazesinin İstanbul Silivri Yeni Alipaşa Mezarlığında, Tuncay Şener’in ise Bursa’da Hamitler Köy Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gece kulüplerinde garsonluk ve lokantalara ev yemekleri ile tatlı siparişi yaparak geçimini sağlayan Nurgül D.’nin, kendisini öldürüp intihar eden Tuncay Şener ile 1 ay önce arkadaş ortamında tanıştığı öğrenildi. (DHA)