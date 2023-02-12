“Öğrencilerin kilitleri kırıldı, eşyası atıldı”

Depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alındı. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin, odalarını boşaltmaları istendi. Bazı yurtlarda öğrencilerin dolaplarının kilidinin kırıldığını, eşyalarının çöp torbalarına konularak yurt koridorlarına yığıldığı iddia edildi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan basın açıklamasında, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildiği kaydedildi.

Karar üzerine, Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun pek çok yurdunda, öğrencilerin odalarının alelacele boşaltılması istendi. Barınamıyoruz Hareketi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere ait olan eşyaların, kilidi kırılan dolaplarından alınıp, siyah çöp poşetine koyulduğu görüldü.

AİLESİNİ KAYBEDEN ONLARCA ÖĞRENCİ APAR TOPAR KOVULUYOR

Bazı yurtlarda, uygulamanın deprem bölgesinde olan, yakınlarını kaybeden öğrencileri de kapsadığı iddia edildi.

“Barınamıyoruz Hareketi”nin paylaşımlarında bununla ilgili “Deprem bölgesinde olan, ailesini kaybeden, yol parası olmayan, onlarca öğrenci evinden apar topar kovuluyor” denildi.

Hareketin paylaşımlarında, şu ifadeler kullanıldı:

“Öğrencileri yurtlarından kapı dışarı ederek sorumluluklarınızdan kaçamazsınız. Yurtları değil, otel ve boş konutları derhal depremzedelere açın.”

“Alınamayan sorumlulukların bedelini öğrenciler ödüyor. Biz de soruyoruz. Oteli yok mu bu devletin?”

“Depremzedeleri de bizi de mağdur ediyorsunuz. Otellerinizi, saraylarınızı, boş evleri açın. Yurtlarımızdan bizi kovamazsınız.”

“Bir mağduriyeti başka bir mağduriyetle çözemezsiniz.”

“Yurtlarımızı değil, otellerinizi boşaltın. Depremzedeleri de öğrencileri de mağdur etmeyin.”

“YAZIK DEĞİL Mİ BU ÇOCUKLARA”

Pandemi sürecinde alınan uzaktan eğitim kararı ile yurtlarda kalan öğrenciler, aynı sorunla karşı karşıya kalmıştı. Yurt dışından gelen ve karantinaya alınması gerektiğine karar verilen kişiler, öğrencilerin yaşadığı KYK yurtlarına yerleştirilmişti.

CHP Yoksulluk Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, “Yazık değil mi bu çocuklara şimdi belki parası yok, zaten çok zor geçiniyor öğrenciler, belki gidecek yeri yok, belki hem çalışıyor, hem okuyor, belki kimsesiz…” mesajını paylaşmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “Sakın okulları kapatmayın, sakın. Covid sırasında gençlerimizin ruh sağlığı zarar gördü. Gençlerimize daha çok zarar vermeyelim. Sakın. Elimizde bir tek gençlerimiz kaldı” açıklamasını yapmıştı. (ANKA)

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