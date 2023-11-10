Öğretmenlere önlük hediye edecekler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere önlük hediye edilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başında 81 il milli eğitim müdürlüğüne gerçekleştirilecek iş ve işlemlere ilişkin genelge gönderdi.

ÖNLÜK GİYİLMESİ ZORUNLU DEĞİL

Genelgede, öğretmenlerin, öğrencilere rol model olması bakımından önlük giymelerinin teşvik edilmesi maddesi yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu maddeyle ilgili, öğretmenlerin önlük giymesinin zorunlu olmadığını, teşvik edileceklerini belirtti.

900 BİN ÖĞRETMEN BAŞVURU YAPMIŞ

Bakanlık, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere özel tasarlanmış önlükler hediye edileceğini de duyurdu. Şimdiye kadar bakanlık bilişim sistemleri üzerinden 900 bin öğretmenin önlük temin etmek için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Öğretmenlere hediye edilmek üzere Ankara Olgunlaştırma Enstitüsü’nde hazırlanan önlüklerin tanıtımı yapıldı. Model öğretmenler üzerinde tanıtılan beyaz önlüklerin yakasında ay yıldız yer aldı. Anaokulu öğretmenleri için tasarlanan önlüklerde ayrıca renkli balonlar da bulunuyor. (DHA)

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