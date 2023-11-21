Ogün Samast hakkındaki iddianame kabul edildi
Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi... Ogün Samast 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Ogün Samast 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.
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