Okul fiyatlarını gören öğrenciler kayıt yaptırmaktan vazgeçiyor

Milyonlarca üniversite öğrencisi için kayıt dönemi kabusa döndü. Yurt ücretine yüzde yüz servislere ise yüzde 70 zam geldi... KYK yurtlarında bile odalar yıllık 5 bin 700 liraya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

■ Cem YILDIRIM

ÜNİVERSİTE öğrencilerinin hayalleri kursaklarında kaldı… Yurt ücretlerine yüzde yüz, okul servis ücretlerine ise yüzde 70 zam geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında bile oda fiyatları yıllık 5 bin 700 liraya çıktı. Özel yurtlar ateş pahası ve aylık 8 bin 500 liradan başlayıp tek kişilik odalarda 17 bin liraya kadar çıkıyor. Okul servis ücretleri ise 15 bin 410 liraya kadar yükseldi. KYK bağlı öğrenci yurtlarında da ücretler tavan yaptı. KYK yurtlarında 4 kişilik odalar yıllık 3 bin 450 lira, tek kişilik odalar ise 5 bin 100 lira oldu. Okul servis ücretleri ise 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira oldu.

ÖZELLER ATEŞ PAHASI

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, ‘'Bu fiyatlarla aileler çocuklarını nasıl okutsun? Yurt fiyatları ve servis ücretleri ateş pahası. Üstelik bu ücretlerin içinde çocuğun günlük gıda gereksinimi de yok. Ev kiraları da almış başını gidiyor. Ortalama geliri olan bir ailenin bile ne evde ne yurtta çocuğunu barındırma imkanı kalmadı. Üniversiteyi kazanan çocuklar bu nedenle kayıt yaptırmaktan vazgeçiyor'' dedi. İstanbul Kağıthane'deki bir yüksek öğrenim öğrenci yurdunda aylık ücret 8 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında değişirken, Şişli'deki yurtta aylık ücret 8 bin 500 liradan başlayıp 17 bin liraya kadar yükseliyor. Beşiktaş'taki bir yurtta ise fiyatlar ise aylık 9 bin liradan başlayıp tek kişilik odada 30 bin liraya kadar çıkıyor.