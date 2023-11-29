Öldürülen Rus kadının oğlu üvey babasını işaret etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda tabanca ile öldürülmüş olarak bulunan Rus anne Rus Irina Dvizova ile kızı Diana Dvizova cinayetinde şüpheler Litvanyalı eski eş A.K. üzerinde toplandı. Öldürülen kadının oğlu Rusya’da yaptığı açıklamada, annesi ve kardeşini üvey babası A.K.’nin öldürmüş olabileceğini söyledi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinde İçmeler mevkisi tersane bölgesindeki ormanlık alanda kayaların ve çalıların arasında çarşafa sarılarak iple bağlanmış olarak bulunan iki cesedin 42 yaşındaki Rus Irina Dvizova ile kızı 15 yaşındaki Diana Dvizova'ya ait olduğu belirlendi.

Anne ve kızının tabancayla vurularak öldürüldükleri anlaşıldı. Bodrum'da yaşayan Belarus uyruklu arkadaşlarının 6 gün önce polise kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ortaya çıkan çifte cinayet sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Rus anne ile kızının, evlerinde öldürüldükten sonra cesetlerinin çarşafa sarılarak bulundukları yere atıldığı anlaşıldı. Irina Dvizova'nın Bodrum'daki evinde yapılan incelemede yoğun miktarda kan izi ile mermi kovanları bulunduğu da öğrenildi.

ORTAK ÇOCUKLARINI YANINDA GÖTÜRMÜŞ

Polisin soruşturma kapsamında, öldürülen Rus kadının eski eşi 46 yaşındaki A.K.'nin yaklaşık 10 gün önce, Litvanya plakalı bir araçla Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptığı, geçen 24 Kasım'da ise Ankara'dan uçakla ülkeden ayrıldığı bilgisine de ulaştı.

A.K.'nin, eski eşi ile ortak çocukları olan 5 yaşındaki M.K.'yi de yanında götürdüğü anlaşıldı. Polis çok yönlü olarak soruşturmayı sürdürürken, Irina Dvizova'nın eski eşine yönelik olarak birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığı da öne sürüldü.

RUSYA'DA BULUNAN OĞLU ÜVEY BABASINI İŞARET ETTİ

Bodrum’da öldürülen Rus kadının oğlu da üvey babasının bu suça karışmış olabileceğini söyledi.

Irina Dvizova'nın Rusya'da basına konuşan oğlu, üvey babasının Litvanya ve Fransız olmak üzere iki vatandaşlığı olduğunu belirterek, “Daha önce Ukraynalı bir oligarkın koruması olarak çalışıyordu. Annemle Moskova’da ortak bir şirkette tanıştı ve ilk başta anneme hediyeler verdi, ilgi gösterdi. Bir süre sonra üvey babam onu ve çocuklarını dövmeye başladı. Anneme kötü şakalar yapıp, onu telefona kaydetti. Annemle ile üvey babam arasında zaten büyük sorunlar yaşandı” dedi.

Ayrıca üvey babasının daha önce de elmas çalmaktan cezaevine girdiğini söyleyip, Monako’daki cezası sonrası Rusya’ya iade edildiğini anlattı.