Ölümlü kazada ’66 dakikalık’ alkol farkı detayı

İzmir'in Karaburun ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Göztepe taraftarı Barış Polat Dörtköşe'ye (35) otomobil ile çarparak ölümüne neden olan ve gözaltına alındıktan sonra yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Ege Özkaçar (24) için 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Kaza, geçen yıl 28 Mayıs’ta saat 20.00 sıralarında Mordoğan Mahallesi Ayıbalığı Caddesi’nde meydana geldi. Ege Özkaçar yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun evindeki arızayı gidermek için yolun karşısına geçmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe’ye çarptı.

Göztepe taraftarı Dörtköşe, ağır yaralandı. Dörtköşe, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp, yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Özkaçar’ın, kaza tutanağına göre; ‘aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama’ ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınan Özkaçar, serbest bırakıldı.

Dörtköşe ise kazadan 20 gün sonra 17 Haziran’da yaşamını yitirdi. Dörtköşe’nin ölümünün ardından gözaltına alınan Özkaçar, bu kez tutuklandı. 8 Ağustos’ta tahliye edilen Özkaçar, itiraz sonrası yeniden tutuklandı ancak geçen günlerde adli kontrol şartıyla bir kez daha salıverildi.

İDDİANAMEDE ‘ALKOL’ VURGUSU

Kazaya ilişkin iddianame de hazırlandı. İddianamede; Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre sürücülerin, alkol seviyesinin 0.50 promilin üzerinde çıkması halinde araç kullanamayacaklarının açıkça belirtildiği, aksi halde trafik ihlali olarak tanımlandığına vurgu yapıldı.

Savcı, kandaki alkol düzeyine bağlı olarak gevşeme, dikkat azalması, uykuya meyil, cesaretlenme, risk alma eğiliminin artma, çevresel uyaranların algılanmasında yavaşlama, göz ve beyin arasındaki iletişim sürecinde uzama, algılanan çevresel uyarıların beyinde işlenmiş veriler haline dönüşmesinde gecikmeye yol açıldığına dikkat çekti. Bu nedenle uyaranlara karşı reaksiyon zamanında uzama, beyinciğin etkilenmesi suretiyle denge ve koordinasyonun olumsuz yönde etkilenmesi, ani karar verebilme gibi birden fazla hareketi bir anda yapabilme kabiliyetinde azalma olduğunu vurgulandı.

Kandaki alkol düzeyinin yüksel olması halinde uyaranları erken fark edip doğru tepkiler verme, istemli göz hareketleri, gözün takip yeteneği, karanlığa adaptasyon, hız ve mesafe tayini gibi becerilerde olumsuz yönde etkilenme, istemsiz göz hareketleri gibi bulguların ortaya çıktığının bilimsel olarak bilindiğinin de iddianamede altı çizildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Kaza anı ile alkol ölçümünün yapıldığı saat arasında 66 dakika fark bulunduğu, hesaplamalarla sanığın olay sırasında 1.72 promil alkollü olduğunun kabulünün gerektiğine vurgu yapıldı. Özkaçar’ın emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyeceğinin kabulü gerektiği şeklinde rapor tanzim edildiğine iddianamede dikkat çekildi.

Özkaçar’ın eyleminin dosyadaki mevcut kamera görüntüleriyle de sabit olduğu vurgulanıp, kaza tespit tutanağında da kuralları ihlal ettiğinin belirtildiği iddianamede yer aldı. Özkaçar’ın da alınan ifadesinde olay akışını doğrular nitelikte üzerine atılı suçlamayı kabul ettiğinin altı çizildi. Soruşturma neticesinde tutuksuz sanık Özkaçar’ın ‘taksirle öldürme’ suçunu bilinçli taksir halinde işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı, iddianamesinde Özkaçar için ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. (DHA)

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