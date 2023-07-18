Osmaniye’de ağır hasarlı bina çöktü
Osmaniye’de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen iki katlı bina çöktü.
İhbar üzerine caddeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.
YAŞAM BELİRTİSİNE RASTLANMADI
Kendiliğinden yıkıldığı tespit edilen binada incelemeye yapan AFAD ekipleri yaşam belirtisine rastlamadı. (AA)