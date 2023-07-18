Abone Ol

Osmaniye’de ağır hasarlı bina çöktü

Osmaniye’de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Osmaniye’de ağır hasarlı bina çöktü

Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen iki katlı bina çöktü.

İhbar üzerine caddeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.

YAŞAM BELİRTİSİNE RASTLANMADI

Kendiliğinden yıkıldığı tespit edilen binada incelemeye yapan AFAD ekipleri yaşam belirtisine rastlamadı. (AA)

Naci Görür'den deprem uyarısı! İstanbul'daki en riskli bölgeleri tek tek gösterdiİlginizi ÇekebilirNaci Görür'den deprem uyarısı! İstanbul'daki en riskli bölgeleri tek tek gösterdiMalatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlayacakİlginizi ÇekebilirMalatya'da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlayacak

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam