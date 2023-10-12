Otomobili çekmek için halat yerine çocuk kullandılar!
Adana'da arıza yapan otomobili halat kullanmak yerine arkasında ilerleyen aracın kaputunun üzerine yatan çocuk ayaklarıyla çekti.
Adana'nın Kozan ilçesi Remzi Oğuz Arık Bulvarı’nda arıza yapan otomobil ilginç bir yöntemle çekildi. Başka bir sürücüden aracın çekilmesi için yardım talebinde bulunan sürücü çekme halatı bulamayınca çareyi, iki otomobilin arasına bir kişiyi koyarak çözüm buldu.
Arıza yapan araç, arkasında ilerleyen otomobilin ön kaputunun üzerine yatan çocuk tarafından itildi. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.