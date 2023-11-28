Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

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CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Dürgen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Özel, “Astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi başta, sorunlarının çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

GENÇLİK KOLLARI İLE BULUŞTU

Özel daha sonra sosyal medya hesabından, bir paylaşım daha yaptı:

“Gençlik Kolları Başkanımız Gençosman Killik ve Gençlik Kolları MYK üyelerimizle TBMM’de bir araya geldik. Partimizi gençlerin enerjisiyle iktidara taşıyacağız.”

Özel, görüşmeye dair fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.