Özgür Özel: Bu takımı şampiyon yapalım

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Denizli’de partililerle buluştu. Özel, “Yerel seçimlerde başarısızlığı şimdiden kabul etmiyorum. CHP değişiyor dedirtebilirsek parti tarihinin en büyük başarısını elde edebiliriz. Kaybedecek takımda santrafor oynayacağıma, şampiyonluğa oynayan takımın her mevkisinde oynarım. Yeter ki bu takımı şampiyon yapalım” dedi.

Selami AYDIN

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CHP Genel Başkan adayı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Denizli'de partisinin il örgütü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Pamukkale Halk Eğitim Merkezi'nde, partililerden oluşan kalabalığa seslenen Özel, 28 Mayıs seçimlerinden sonra kadroların değişmesi yönünde talep oluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

-Bu partinin bir evladı olarak bugünlere geldim. Nasıl mücadele ettiğimi biliyorsunuz. Cumhuriyetin 100'ncü yılında; kurucu kadrolara, kuruluş ilkelerine husumet besleyenlerin değil, cumhuriyete sahip çıkanların inancıyla yollara düştük.

-14 Mayıs'ta seçim sonuçları geldiğinde hepimiz çok büyük hayal kırıklığına uğradık. Elimizde bir tek 28 Mayıs kalmıştı.

-Hep beraber koşturmamız gerekiyordu. İki seçim arasında 33 kez otobüsün üstünde, kurucu kadrolara husumet duyanlara ülkeyi bırakmayın diye gayret gösterdik.

-28 Mayıs günü son 4 seçimde olduğu gibi bir kez daha aynı sonuç tekrarlandı. O dakikadan sonra artık kadroların önünün açılması gerekiyordu. Bunu Genel Başkana da söyledim.

“BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPALIM”

Genel Merkez yönetiminin tabandan ve halktan gelen değişim talebini duymadığını ve bu nedenle yola çıktığını kaydeden Özel, şöyle konuştu:

-O süreçte Genel Başkanın seçim yenilgisine ‘Kaybetmedik, sadece kazanamadık' demesi, ‘Önümüze bakıyoruz' demesi, halktan ve tabandan gelen sesi duymamaları üzerine yola çıktık.

-Kaybedecek takımda santrafor oynayacağıma şampiyonluğa oynayan takımın her mevkisinde oynarım. Yeter ki bu takımı şampiyon yapalım.

-CHP'nin, nerede duracağını kendisinin belirlediği bir anlayışa dönmesi gerekiyor. Sürekli pozisyon değiştiren, kimliksizleştirilen, CHP'lilerin hak ettikleri koltukları sağdan gelenlere teslim eden, yüzde 1'lik partilere yüzde 5'lik muamelesi yapan anlayışla ilerlenemeyeceğini gördük.

-CHP önce nerede duracağını bulacak. Altı okun altında duracak. Emeklinin, esnafın, çiftçinin, işçinin, öğrencinin yanında duracak. Kimsesizlerin yanında duracak.

‘BEN SİZE GİZLİ PROTOKOLLER VAAT ETMİYORUM'

Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

-Recep Tayyip Erdoğan'ın oyununu elinin tersiyle itmeye geliyoruz. Gelin Erdoğan'ı arkada bırakalım.

-Yüzümüzü halka dönelim. Biz Erdoğan'ın vadettiklerinin fazlasını vaat eden anlayışa karşı, sokağı bilen sizlerle yolumuza devam edelim. Ben size gizli protokoller vadetmiyorum, kıymeti kendinden menkul danışmanlar vadetmiyorum. Örgütü ile birlikte koşacak bir genel başkan taahhüt ediyorum. Sizin önünüzü açacak seçkin bir kadro ve genel başkan vadediyorum.

-Seçim akşamları ışıkları erkenden kapatan değil, sabaha kadar halay çekmeyi vadediyorum. Yerel seçimlerde bir başarısızlığı şimdiden kabul edemem… Bu sefer kapıyı çarpmadan sessizce çıkıp giderek karanlık sokakta kaybolanlar var.

-Eğer o karanlık sokaklara gidenlerin peşinden koşmazsak 31 Mart'ta işimiz çok zor. Bu coşkuyu 81 ile taşımamız gerekiyor.

-CHP'de anlayış değişiyor, kadrolar değişiyor. ‘CHP bu işi başarıyor’ dedirtebilirsek parti tarihinin en büyük başarısını elde edebiliriz.

-Gittiğim her yerde önce il başkanlıklarını yani ‘baba evi'ni ziyaret ediyorum. Bu örgüt artık kaybetmek istemiyor.

-Biz baba evinin çorbasını kaynatan, bacasını tüttürenlerle birlikteyiz. Bu baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlı, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür.

“DENİZLİ 14 DELEGE İLE YANINDA”

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise programda yaptığı konuşmada Denizli örgütü olarak Özgür Özel'i destekleyeceklerini belirterek, “Sırça köşklerde oturup aday belirlemeyin. 28 Mayıs seçimlerinden sonra Denizli örgütü olarak, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte sokaktaydık. Sokak değişim istiyor. İktidar olmanın yolu önce örgütün üzerinde yükselmektir. Örgütün görüşünü politika olarak belirlemektir. Denizli 14 delege ile birlikte Özgür Özel'in yanındadır” dedi.

DELEGELER ÖZEL’İ GENEL BAŞKAN ADAYI GÖSTERDİ, İMZALADIKLARI DİLEKÇEYİ PAYLAŞTI

Toplantı sonunda Horzum, tüm ilçe başkanları tarafından imzalanan ortak bir bildiriyi okudu. Bildirinin bir örneği Özel’e de verildi. Diğer yandan Denizli’de 14 kurultay delegesi ortak bir dilekçenin altına imza atarak Özel’i genel başkan adayı olarak gösterdi. Gazetecilere servis edilen ‘Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığına’ başlığıyla sunulan belgede, “Aşağıda imzası olan bizler Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Genel Kurulu’nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına Sayın Özgür Özel’i öneriyoruz” ifadelerine yer verildi.

İl Başkanı Horzum, önceki dönem İl Başkanı Nuri Çavuşoğlu, eski Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu ve kurultay delegesi olan ilçe başkanları belgeye imza attı. 16 kurultay degelesi bulunan Denizli’de diğer iki delegelik ise TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ile Denizli Milletvekili Şeref Arpacı’ya ait.