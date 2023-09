Özgür Özel’den Silivri ziyareti

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Can Atalay, Merdan Yanardağ, Tayfun Kahraman, Osman Kavala ve Ali Hakan Altınay'ı ziyaret etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, bugün Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gelerek tutuklu bulunan Can Atalay, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan, Tayfun Kahraman, Osman Kavala ve Ali Hakan Altınay’ı ziyaret etti. Özel ziyaretin ardından cezaevi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel yaptığı açıklamada ziyarete ilişkin şöyle konuştu:

“OSMAN KAVALA SABIRLA VE İNANÇLA KARARI BEKLİYOR”

“Silivri Cezaevi'nin önündeyiz. Biraz önce içeride sayın Osman Kavala'yı, Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Ali Hakan Altınay ve Merdan Yanardağ'ı ziyaret ettim. Sayın Barış Pehlivan'ı ziyaret için iznimiz vardı ancak açık cezaevi koşullarda kendisinin bulunduğu bölümle bir iletişim sıkıntısı oldu, onu gelecek hafta ziyaret edeceğiz. 2 bin 280 gündür Osman Kavala tutuklu ve AİH kararına rağmen Anayasa Mahkemesi hala daha bir karara bağlamadı. Sabırla ve inançla kararı bekliyor.

“SAĞLIK VE MORALLERİ YERİNDE”

“Gezi davası ile ilgili öncelikle şunu söylemek isterim ki; arkadaşlarımızın sağlıklarının, morallerinin yerinde olduğunu hem aileleri hem küçük çocukları açısından uzayan Yargıtay sürecinin acı verici olduğunun altını çizmek isterim. Her ne kadar kendileri bu süreci sabırla, metanetle takip ediyor olsalar da ailelerinin buraya ziyaretlerinde yaşananlar açısından bakıldığında da bütün vatandaşlarımızın ortak talebi bir an önce Yargıtay sürecinin olumlu yönde tamamlanması. Hep birlikte Gezi davası ile ilgili hukuk bekliyoruz, adalet bekliyoruz.

“KES-KOPYALA-YAPIŞTIR İLE BİRİSİNİ TUTUKLAMAK MÜMKÜN DEĞİL”

“Sayın Merdan Yanardağ 3 ayı geçkin bir süredir tutuklu. Tutuklandığı gün de ifade etmiştik; kes-kopyala-yapıştır ile birisini tutuklamak mümkün değil. Merdan Yanardağ terör örgütü elebaşını savunduğu gibi bir iddia, kimlere yapışır bilmiyoruz ama Merdan Yanardağ'a böyle bir şeyin yapışmayacağını bütün Türkiye biliyor. Kendisinin yurtseverliğinden yana, kendisinin her zaman objektif gazetecilikten yana olduğuyla ilgili hiçbir şüphe yokken yaptığı ironik bir değerlendirmeyi bambaşka yere çekerek kendisini içeride tutuyorlar. 5 Ekim günü duruşması var. Duruşmada Merdan Yanardağ ceza dahi alsa yatarı kalmamış durumda iddia edilen suçla ilgili. Yattığı her gün, geçirdiği her dakika Merdan Yanardağ açısından özgürlüğünden çalınmış dakikalar, saatler, günler olarak yaşanıyor. Böylesine bir gazetecinin demir parmaklıklar ardında tutulmasına da hiçbirimizin gönlü razı değil.”

“ÜMİT EDİYORUM EN KISA ZAMANDA ÖZGÜR KALIRLAR”

Bir gazetecinin, “İçeride görüşme yaptığınız isimlerle genel başkanlık adaylığınıza dair bir mesajları ya da desteklemeleri oldu mu?” sorusuna ilişkin Özel şu cevabı verdi: İçeride cezaevi şartlarında cezaevi mahremiyetine yakışır çok dostça paylaşımlarımız oldu ama onların durumu gereğince benim bunu burada ifade etmem doğru olmaz. Ümit ediyorum en kısa zamanda özgür kalırlar. Tahliyeleri sırasında bu soruyu kendileri yanıtlarlar.”