Öztrak: Milletimiz geleceğini aynı bir asır önce olduğu gibi kendi azim ve kararlılığıyla kurtaracak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "FETÖ'yle ortaklık yapan, seçim kazanmak için bölücü terör örgütüyle kol kola giren, SADAT'a, domuz bağcılara, Gaffar Okkan'ı şehit eden terör örgütlerine sırtını yaslayanlar var. Sandığa sadece bir hafta kaldı. Aziz milletimiz geleceğini aynı bir asır önce olduğu gibi kendi azim ve kararlılığıyla kurtaracak" dedi.

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Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün 19 Mayıs 1919’un 104’üncü yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs için “Benim doğum günümdür” dediğini anımsatan Öztrak, “19 Mayıs, emperyalistlerin bölmek, parçalamak, yok etmek istediği bir büyük ulusun, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde en haklı, en şanlı, en onurlu karşı koyuşunu başlattığı gündür” ifadesini kullandı.

19 Mayıs’ın 104’üncü yıl dönümünde, gençlerin işsizliğin pençesinde olduğunu ve her geçen gün umudunu yitirdiğini savunan Öztrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

*TÜİK’in makyajlı verilerine göre, taşı sıksa suyunu çıkaracak 3 milyona yakın gencimiz ne bir işte okuyor ne de çalışıyor. ‘Ev genci’ olmuş, anasının babasının eline bakıyor. TÜİK verileriyle 2022’de 18-24 yaş arasındaki gençlerin beşte birine yakını mutsuz.

*Oysa daha 4 yıl önce, 2018’de, gençlerin onda biri kendini mutsuz sayıyordu. Ucube saray rejimi fiilen hayata geçtikten sonra 4 yılda, mutsuz gençlerimizin oranında hızlı bir artış var.

UCUBE SARAY REJİMİ, GENÇLERİN GÜLÜŞÜNÜ ÇALIP GÖTÜRMÜŞ

*Ucube saray rejimi, gençlerimizin neşesini, gülüşünü ve mutluluğunu çalıp götürmüş. Evlatlarımızın yerine, doğru dürüst eğitimi olmayan Orta Doğulu göçmenleri alıp memleketin içine salıyor.

*Sadece 2021’de Irak, İran, Özbekistan, Suriye, Afganistan’dan kayıtlı olarak gelenlerin sayısı 252 bin 432. Perfore hale getirdikleri sınırlardan elini kolunu sallayarak geçenler bu hesaba dahil değil.

*Bugün bu ülkede sığınmacılar sadece ekonomik dengeleri değil, sosyal dengeleri de çatırdatıyor. Ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik altyapısı giderek çölleşiyor. Demografik yapımız tehdit altında.

‘BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI GİTSİN’ DİYECEK VARSA…



*Seçim hiç karışık olmayacak. ‘Bu ülkenin çocukları gitsin sığınmacılar katar katar ülkemize gelmeye devam etsin’ diyecek olan varsa oyunu pusulanın saray tarafına basacak.

*’Bu ülkenin namusu olan sınırları hak ettiği şekilde korunsun, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler en kısa sürede evine dönsün’ diyenler ise mührü pusulanın aydınlık tarafına, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğu tarafa basacak.

EKONOMİYİ 70 MODEL TOROS’A ÇEVİRDİLER

*Dedikleri ne varsa hepsi yalan çıktı. Millete söyleyecekleri söz kalmadı. Paramız pul oldu. Dış ticaret açığı, döviz açığı rekor üstüne rekor kırdı. Millet bankalardan istediği kadar döviz alamaz oldu. İnsanlar döviz hesabındaki parayı çekmek için bile sıraya adını yazdırmak zorunda.

Merkez Bankasının tekerli demir arabalarının Kapalıçarşı’da dolar avına çıktığını iddia eden Öztrak, şu açıklamalarda bulundu:

*Ekonominin ayarıyla öyle bir oynadılar ki 70 model Toros’a çevirdiler. Her yerinden farklı ses geliyor. Türk lirasının değeri, döviz büfesinde başka, Merkez Bankasında başka, bankaya gidiyorsun bambaşka.

MİLLET NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

*Sadece döviz kurlarında değil, Ankara’da aynı mahallede bir berbere gidiyorsunuz, saç tıraşı 100 lira, başka berbere gidiyorsunuz 200 lira. Bir kilo pirinç, bir kalıp peynir, bir markette başka fiyat, öbüründe başka fiyat, internette bambaşka fiyat. Millet ne yapacağını nereye gideceğini şaşırdı.

*Seçimden hemen sonra, dövize gitmesin diye kredilere sınır getirmeye kalktılar. Kredi kartlarından nakit çekimleri, kuyum harcamalarını baskılamak için bankacılık sistemine müdahale ettiler. Ama artık ekonomi yama tutmadığı için, millet bankalardan kredi alamadı, kredi kartından nakit çekemedi.

*AK Parti’nin bildik çığırtkanları, ‘komplo momplo’ diye zırlamaya başladı. Birkaç gün sonra Merkez Bankası geri adım atmak zorunda kaldı. Size saldıran falan yok. Siz kendinizi ayağınızdan vurdunuz.

*Bu yönetim devam ederse ne yapmak niyetinde olduğunuzu, milletimizin bankalardan dövizini almak için, parasını çekmek için, kuyrukta beklemek zorunda kalacağını hepimize gösterdiniz.

İKTİDAR, TERÖR KARASI SÜRMEYE ÇALIŞTI

*Halka yüzde 45 enflasyonu, 20 liraya dayanan doları, kilosu 350 lirayı geçen kıymayı anlatamayan iktidar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine kendi kanallarında 24 saat terör karası sürmeye çalıştı.

*Elindeki yaygara makineleri, millete sabah akşam bu yalanları anlatıyor. Sahte film çekiyor, sahtekarlık yapıyor.

SEÇİMİN İKİNCİ TURUNA SAYILI GÜNLER KALDI

Mevcut hükümetin vatandaştan “vizeyi” alamadığını, üstelik partisinin de önceki seçime göre 30 milletvekili kaybettiğini söyleyen Öztrak, büyük değişimlerin her zaman bir anda olmadığını, büyük zaferlerin de kolay kazanılmadığını belirtti. Vatandaşın “bu iş ikinci turda biter” dediğini aktaran Öztrak, şunları kaydetti:

GENÇLERİN UMUTLARINI BİTİREN, BİR DE ONLARI KOVANLAR VAR

*Başımızın üstünedir. Şimdi ikinci tur için yepyeni bir sayfa açıyoruz. Sahada iki aday kaldı. Sandığa atacağın pusulanın bir tarafında, sarayında evlatlarıyla mutlu mesut manda yoğurduna kaşık sallayıp yatarken, bu güzel ülkenin gençlerinin umutlarını bitiren, yerinden yurdundan eden, analarını babalarını kedere boğan, üstüne bir de onları kovanlar var.

*Dünyanın en verimli topraklarında, bu en ahlaklı, en çalışkan insanları, çalışsa da çalışmasa da açlığa mahkum eden, ‘Allah affetsin’ deyip kul hakkı yiyen, ‘Harun olacağım deyip Karun olan’ bir de bunlar konuşulmasın diye istibdada başvuran, birbirine düşürmeye kalkanlar var.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE SIRTINI YASLAYANLAR VAR

*FETÖ’yle ortaklık yapan, seçim kazanmak için bölücü terör örgütüyle kol kola giren, SADAT’a, domuz bağcılara, Gaffar Okkan’ı şehit eden terör örgütlerine sırtını yaslayanlar var.

PUSULANIN DİĞER TARAFINDA İSE MAZLUMDAN YANA OLAN VAR



*Pusulanın diğer tarafında ise çiftçiye, emekçiye, millete Cumhuriyetin verdiği değeri veren, hakka, hukuka, adalete sahip çıkan, beytülmali gözünden sakınan, ‘Senlik, benlik yoktur bizde, hepimiz birer damlayız aynı denizde’ diyen, zalimden değil mazlumdan yana olan, çalandan değil çalışandan yana olan, ezenden değil ezilenden yana olan, birleştirip, kucaklayan, tecrübeli, dinamik kadrolarıyla, aziz milletimizi önce feraha, sonra refaha kavuşturacak Kemal Kılıçdaroğlu var.

*Sandığa sadece bir hafta kaldı. Aziz milletimiz geleceğini aynı bir asır önce olduğu gibi kendi azim ve kararlılığıyla kurtaracak.

Bu seçimde kırgınlığa, küslüğe yer olmadığını da belirten Öztrak, “Sen kararını ver, 28 Mayıs’ta Türkiye’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Bugünkü yorgun, iş bilmez kadrolar gitsin, yeni bir heyecan gelsin. Güzel ülkemiz yeniden ayağa kalksın” diye konuştu. (AA)

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