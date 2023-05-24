Öztrak: Mutabakat dışındaki her şey yalan

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Zafer Partisi'ne bakanlık ve başkanlık verildiği iddialarını yalanladı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde bugün basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Öztrak, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki protokoldeki hükümlerin Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde detaylarıyla yer alan maddenin özet hali olduğunu söyledi.

Ümit Özdağ görüşmesine de katılmış olan Öztrak, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında bir bakanlık görüşmesi olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

METİN SON DERECE AÇIK

– Milletimizin beklediği bu önemli birlikteliğin saray ve şürekâsında ciddi rahatsızlık yarattığını ve bu çerçevede bir dezenformasyon sürecini başlattıklarını görüyoruz. 13'üncü Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı sayın Ümit Özdağ arasında imzalanan protokol metni son derece açıktır. Bu nedenle dezenformasyon yapılan konulara ben de açıklık getirmek istiyorum.

YARGI KARARI OLMAKSIZIN ADIM ATILAMAZ

– Birincisi protokolün 4'üncü maddesinde yer alan düzenleme Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. Mutabakat metnimizin 60'ıncı sayfasında yer alan ifadeleri size aynen okuyorum; ‘Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı kararı olmadıkça son verilememesini güvence altına alacağız.' Millet İttifakı'nın sözü budur. Protokol metninde de yargı kararı olmaksızın adım atılmayacağı, atılamayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir.

GÖRÜŞMENİN ANA OMURGASI SIĞINMACILAR

– İkinci konu bakanlık meselesidir. Baştan beri söylüyoruz, 13'üncü Cumhurbaşkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Kaldı ki sayın Genel Başkanımızın, sayın Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır.

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