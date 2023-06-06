Öztrak’tan ‘Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?’ sorusuna yanıt
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?” sorusuna, “Cumhuriyet Halk Partisi bir çadır partisi değildir. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın” yanıtını verdi.
CHP'nin yeni MYK'si, ilk toplantısını bugün partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde yaptı. CHP Genel Merkezi'nde yeni MYK'nin ilk toplantısının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Öztrak, “Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“BİZİ BAŞKA PARTİLERLE KARIŞTIRMAYIN”
“Cumhuriyet Halk Partisi bir çadır partisi değildir. Dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahip olan asırlık bir partidir. Yerleşik usullere sahiptir. Bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın.”