Dövdüler, bıçaklayarak öldürdüler: Sevdiğimiz bir insandı

Eskişehir'de bir parkta çıkan kavgada Hüseyin Koç'u dakikalarca dövüp bıçaklayarak öldüren Adnan-Birdal Egici'nin cezaları belli oldu. Son sözü sorulan Adnan Egici, "Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin ağabeyi öldürmek istemedik" dedi.

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Olay geçen yıl Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki bir parkta meydana geldi. Hüseyin Koç (44) ile husumetli olduğu belirtilen Birdal Egici (35), Adnan Egici (41), Hüseyin C. (34) ve Serdar E. (42) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Hüseyin Koç, Adnan Egici ile Birdal Egici tarafından dakikalarca dövüldükten sonra bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, ambulansla hastaneye kaldırılan Hüseyin Koç, kurtarılamadı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan Birdal Egici, Adnan Egici, Hüseyin C. ve Serdar E. ile onlara yardım ettiği belirtilen arkadaşları Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E.’yi (44) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adnan Egici ile Birdal Egici ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“ÖLDÜRMEK İSTEMEDİK”

Mahkemede son savunmasını yapan sanıklardan Adnan Egici, Hüseyin Koç’un sosyal medya üzerinden yakınlarına hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirterek, “Olayın buralara gelmesinden çok üzgünüm. Pişmanım. Maktul sosyal medyadan bu kadar paylaşım yaparken, haysiyetimize küfrederken hiçbir yakını görmemiş mi? Bizim bir husumetimiz yoktu. Şizofreni hastalığı olduğunu biliyorduk. Sevdiğimiz bir insandı. Hüseyin ağabeyi öldürmek istemedik” dedi.

“HİÇBİR SORUNUMUZ YOKTU”

Diğer tutuklu sanık Birdal Egici de çok pişman olduğunu ifade ederek, “Hüseyin Ağabeyi çok eski tanırım. Hiçbir sorunumuz yoktu. Psikolojik rahatsızlıkları olduğundan bizimle uğraştığını düşünüyorum. Bizi kendisine takıntı haline getirmişti. Parkta yaşanan olay hasbelkader yaşanmıştır. Biz kendimizi savunduk” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Adnan Egici ile Birdal Egici’yi, ‘Kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18’er yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanıklar Hüseyin C. ve Serdar E.’ye ise ‘Kasten öldürme’ suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 12’şer yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Alaaddin T. ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan 5 ay hapse mahkum edildi. (DHA)

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