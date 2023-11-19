Parktaki havuza uçtu

Antalya'da henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park içindeki havuza düştü. Yara almayan sürücü kendi imkanlarıyla çıktığı otomobilde bir süre eşyalarını aradı...

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Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Opera Kavşağı’nda saat 11.00 sıralarında Cemile Arslan idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten kontrolden çıkarak Tarık Akan Parkı’ndaki havuza düştü.

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kendi imkanları ile araçtan kurtulan Arslan, bir süre otomobilde eşya aradı.

Bu arada aracın havuzdan çıkarılması için bölgeye çekici çağrıldı. Ancak araç çekici ile çıkarılamadı.

Bölgeden geçen motosikletli bir kurye, aracın kaputuna ağırlık yapıp, çıkartılmasını sağladı. Otomobilde hasar oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)