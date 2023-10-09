Parti sanki AKP kazansın istiyor

İstifa eden İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu SÖZCÜ’ye konuştu. Köylüoğlu, Ankara’da ittifak yapılmamasını eleştirdi: “AKP’yi bitirmek için gösterdiğimiz çabayı şimdi de CHP’ye ve Yavaş’a kaybettirmek için sergilememiz isteniyor” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve il yönetiminde yer alan 23 ismin istifası şok etkisi yarattı. Köylüoğlu, “Genel Merkezin kararları adeta AKP'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu. İnşallah akıllarını başlarına alırlar. Seçime hayli zaman var, bu süreçte kararlarını değiştirmekte fayda var” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 81 ilde yerel seçimde partisinin aday çıkaracağını açıklamadan önce bazı il başkanlıkları ve yöneticilerinin görüşlerini aldı. Bu kapsamda Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu yönetimindeki 23 kişiyi Genel Merkez'e davet etti. Söz alan Köylüoğlu ve yardımcıları seçimlere CHP'yle işbirliğinin yararları olacağını dile getirdiler. Bunun üzerine Akşener, “Demek siz böyle düşünüyorsunuz” deyip konuyu kapattı.

Partisinin Genel İdare Kurulu'nda (GİK) seçimlere tek başına girilmesine ilişkin karardan sonra bazı illerde bunun yanlışlığı dile getirilince İl Başkanı ve yönetimlerine operasyon başladı. Bunun ilk uygulaması İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'a yapıldı.

KAVUNCU ARADI

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, GİK kararının aksine açıklamalar yapan başkanları arayıp ‘ya görevi bırakmalarını ya da Genel Merkez tarafından görevden alınacaklarını' tebliğ etti. Kavuncu, Faruk Köylüoğlu'nu da arayıp Genel Merkezin kararını bildirdi. Köylüoğlu başkanlığında toplanan Ankara İl Yönetimi, daha önce kazanması için çaba gösterdikleri Mansur Yavaş'ın bu kez kaybetmesi için uğraşmalarını doğru bulmadıkları görüşünde birleşti ve istifa etmeyi uygun buldu, kararı Genel Merkeze iletti.

KÖYLÜOĞLU NE DİYOR?

Köylüoğlu, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Ankara'da 25 yıllık AKP belediyesini sonlandırmak için canla başla çalıştık. Şimdi ise bizim göstereceğimiz adayın kazanma şansı olmayacağı biline biline Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor. Oysa işbirliği partimizin de yararına idi. Birtakım kazanımlarımız olmuştu. Ankara'da birkaç metropol ilçeyi alsak kötü mü olurdu? Bu kadar agresif olmaya hiç gerek yoktu. Gelişmeler AKP'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu” dedi.