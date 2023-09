Peri bacalarında derin çatlak

Kapadokya’da bulunan peri bacalarının üzerinde ağır tonajlı yol tahribatı yaşanıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, “Peri bacalarında derin çatlaklar oluştu, arkeolojik oluşumlar yıkılmak üzere, Kapadokya’da yol kullanımı acilen durdurulmalı” açıklaması yaptı.

Yavuz ALATAN

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki doğa harikası Kapadokya'da Göreme-Ortahisar arasında hukuksal süreç yaşanan yol nedeniyle tahribatın büyüdüğüne dikkat çekti.

Mimarlar çok sayıda peri bacası, manastır ve şapelde derin çatlaklar oluştuğunu, vadilere hafriyatlar döküldüğünü, oteller ve eğlence parkıyla 1. derece arkeolojik ve doğal sit alanının hızla betonlaştırıldığını bildirdi.

“BU YIKIMIN GERİ DÖNÜŞÜ YOK”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı Kapadokya'da yapılan yol nedeniyle Unesco Dünya Mirası zarar görecek demiştik, şimdi yaşanan tahribat bilimi devre dışı bırakan ‘ben bilirimci' mantığın yarattığı afettir. Telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor. Yolun kullanımı acilen durdurulmalıdır” dedi. Candan şunları kaydetti:

“DEĞERLER YOK EDİLİYOR”

– Kapadokya'da Göreme-Ortahisar arasında devam eden yol çalışmalarının Kapadokya'yı katledeceği konusunda daha önce defalarca uyarılarda bulunmuş, bu durumu alanda yaptığımız tespitlerde gözlemlemiştik. Ne yazık ki bölgeden gelen yeni bilgiler, fotoğraflar ve videolar da haklılığımızı bir kez daha ortaya koydu Kapadokya'da kültür varlıkları yol oldu.

– Kapadokya'nın yok edilmesine karşı açtığımız dava süreçleri devam ederken hukuksuz bir şekilde yapılan yol ile Kapadokya'nın değerleri yok ediliyor. Kapadokya'da ağır iş makineleriyle tarih ve kültür katliamı yapılan bölgede, tahribat büyüyor. Ortahisar-Göreme yolunun kullanımı ve genişletilmesi nedeniyle çok sayıda peri bacası, şapel ve manastır yok olmak üzere. Temsilcilerimiz bölgede an be an süreci takip ediyor görselliyor. Fotoğraflar ve videolarda pek çok peri bacasında derin çatlakların oluştuğu apaçık görülüyor.

– Ortahisar-Göreme yolunun Göreme müze yolu kavşağına yakın noktasındaki manastır yerleşkesi içinde yer alan yemekhanede de yeni çatlaklar oluşmuş durumda. Ağır iş makinalarının yarattığı titreşim, tur otobüsleri ve ağır tonajlı tırlar geçtikçe çatlaklı yapılardaki peribacalarının yıkılma süreci hızlanacaktır. Yol kullanımı acilen durdurulmalıdır.

“BAKANLIK İVEDİLİKLE DURDURMALI”

– UNESCO Dünya Miras Listesi'nde, 1. derecede Arkeolojik ve Uzmanlar yol çalışmalarının tahribata-erozyona neden olacağı bilimsel ve teknik raporlara dayandırılmadan yol yapım kararı alarak, Kapadokya'nın katline sebep olmuştur. Meslek odaları olarak defalarca uyarılarda peribacalarına, yeraltı yapılarına, kilise ve manastırlara zarar vereceğini, peri bacalarının oluşumunu olumsuz etkileyeceği konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Kapadokya’da telafisi mümkün olmayan zararlar veriliyor. Kültür Bakanlığı yol kullanımını ivedilikle durdurmalıdır.