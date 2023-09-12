Polis sosyal medya görüntülerinden harekete geçti: Yakalandılar

İstanbul’da sosyal medyada yayınlanan kaçak göçmen görüntüleri polisi harekete geçirdi. Yapılan çalışmada 18 kaçak göçmen yakalandı. Görüntülerden tespit edilen araç sürücüsü ve göçmen kaçakçılığını organize eden şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir cipten çok sayıda kaçak göçmen indiğini gördü.

Videoyu inceleyen ekipler, olayın Avcılar'da gerçekleştiğini saptadı. Bunun üzerine belirledikleri adrese operasyon düzenleyen polis, 18 düzensiz göçmen yakaladı.

Ekipler, göçmenleri Avcılara getiren kişi ya da kişilerin de yakalanması için incelemelerine devam etti. Yapılan çalışmalarda göçmenlerin indiği cipin daha önce çok kez sınır illere gittiği tespit edildi.

A.A.A.'nın kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen ekipler, aracı Esenyurt'ta durdurdu. Araçtaki A.A.A. ve G.A. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler burada polise kaçak göçmenleri sınırdan aldıklarını, ücret karşılığında Edirne Lalapaşa götürmek için anlaştıklarını itiraf etti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonla yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüpheliler A.A.A ve G.A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.