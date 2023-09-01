Polisten kaçtı, kaza yaptı: Kalaşnikof bulunan araç çalıntı çıktı
İstanbul'da polis kontrol noktasından kaçınca yaşanan kovalamacada kaza yaparak durabilen sürücü, aracında uzun namlulu silahla birlikte gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece Şemsipaşa Mahallesi’nde 31 Ağustos’ta şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi. Uyarıları dikkate almayan araç sürücüsü uygulama noktasından kaçarak uzaklaştı.
Yaşanan kovalamaca sonucunda şüpheli araç, Gaziosmanpaşa’da park halindeki diğer araçlara çarparak durabildi. Gözaltına alınan sürücü F.Y’nin, çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.
Ekipler araçta yaptığı aramada, Kalaşnikof, 2 şarjör, 60 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirdi.
Çalışmaların devamında şüphelinin kullandığı aracın çalıntı olduğu belirlenirken, şüpheliye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 9 bin 79 lira idari para cezası kesildi.
“Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” ve “oto hırsızlığı” suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.