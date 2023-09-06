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Prof. Dr. Ercan Türkiye’de depreme karşı en güvenli 21 ili açıkladı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıkladı.

Yayınlanma: 19:35 - 06 Eylül 2023 Güncellenme:
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Prof. Dr. Ercan Türkiye’de depreme karşı en güvenli 21 ili açıkladı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

21 İL SIRALADI

Türkiye’deki deprem gerçeğine dikkat çeken Ercan, şu ifadeleri kullandı;

“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”

 

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