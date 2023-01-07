Resmi tatiller 2023: Resmi tatiller hangi günlere denk geliyor?
Yılın ilk haftası geride kalırken 2023 yılı için tatil planları yapmak isteyenler resmi tatiller takvimi araştırıyor. Çalışanlar yeni yılda toplam 15,5 gün tatil yapma imkanı elde edecek ancak resmi tatillerin 8'i hafta sonuna denk geliyor.
Yepyeni bir yıla adım atmanın heyecanını yaşarken, yeni yılda ne kadar tatil yapacağız vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Toplamda 15,5 gün resmi tatilin olacağı 2021 yılında, başta Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor.
2023 KAÇ GÜN RESMİ TATİL?
2023 yılında resmi tatillerin toplamı 15,5 gün olacak. Resmi tatil günlerinin 8’i hafta sonuna denk gelecek.
2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ
|Tarih
|Gün
|Tatil
|1 Ocak
|Pazar
|Yılbaşı
|21 Nisan – 23 Nisan
|Cuma – Pazar
|Ramazan Bayramı
|23 Nisan
|Pazar
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|1 Mayıs
|Pazartesi
|Emek ve Dayanışma Günü
|19 Mayıs
|Cuma
|Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
|28 Haziran – 1 Temmuz
|Çarşamba – Cumartesi
|Kurban Bayramı
|15 Temmuz
|Cumartesi
|Demokrasi Bayramı
|30 Ağustos
|Çarşamba
|Zafer Bayramı
|29 Ekim
|Pazar
|Cumhuriyet Bayramı